El Suprem engega el cronòmetre del judici

ls nou líders independentistes presos van ingressar ahir a presons de Madrid, on van ser traslladats des dels centres penitenciaris catalans en els quals han estat durant prop de mig any, el dia que el suprem va fixar el dia 12 de febrer com a data d'inici del judici. Acompanyats pel president de la Generalitat, Quim Torra, el Govern i centenars de persones que els aclamaven des de l'entorn de les presons catalanes, els nou interns van ser reagrupats al centre barceloní de Brians 2, d'on van ser conduïts per la Guàrdia Civil fins a les presons madrilenyes Soto del Real (els homes) i Alcalá Meco (les dones).

Abans de sortir de Catalunya, els presos van agrair a Twitter el suport rebut i van garantir que al judici, que s'iniciarà el pròxim 12 de febrer al Tribunal Suprem, no hi van a defensar-se, sinó a reivindicar la democràcia, la justícia i el pacifisme. «Que no ens esperin derrotats. Endavant!», va exclamar l'exconseller Raül Romeva, mentre l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez afegia que es bolcaran a exigir la seva absolució i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, sentenciava: «Marxem cap a Madrid per acusar l'Estat de vulnerar els drets civils i polítics del poble de Catalunya». Els polítics presos van iniciar el viatge a partir de les sis del matí, quan els Mossos els van portar de les presons catalanes en les quals van ingressar al juliol passat -després d'uns primers nou mesos en presons madrilenyes-, fins a Brians 2, on es van reagrupar a les vuit del matí. Malgrat que els CDRs havien cridat a bloquejar la sortida dels presos, únicament a la presó de Mas d'Enric, al Catllar, hi va haver moments de tensió quan els Mossos d'Esquadra van intervenir per treure de la carretera un centenar de persones, la qual cosa va provocar ferides lleus a un manifestant. Els presos van sortir de Brians 2 a les 9.29 hores en un autocar de la Guàrdia Civil, escortat pels Mossos d'Esquadra en el tram que discorria per carreteres catalanes i, sense cap incidència durant el trajecte. Cap a mitja tarda van arribar a Madrid.



Els testimonis

El judici comptarà amb testimonis com l'expresident del Govern Mariano Rajoy, l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría i el president del Parlament, Roger Torrent. El tribunal va acordar citar més de 400 testimonis, entre ells l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro; l'expresident Artur Mas, el lehendakari Íñigo Urkullu i dos càrrecs del Govern de Quim Torra: el vicepresident, Pere Aragonés, i el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró. No així l'expresident Carles Puigdemont ni la secretària general d'ERC, Marta Rovira, tots dos fugits de la justícia, atès que és «manifestament incompatible» que declarin com a testimonis, amb obligació de dir veritat, en estar processats pels mateixos fets. Tampoc ho faran el rei Felip VI per estar exempt per la llei o el cap de la Casa del Rei, Jaime Alfonsín.

En el seu acte d'admissió de prova, de 145 pàgines, la Sala rebutja també citar l'exsecretari general del PSOE i exministre Alfredo Pérez Rubalcaba; l'actual portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, així com relators de Nacions Unides i premis nobel com Noam Chomsky i Paul Preston, ja que «les valoracions personals de relators, premis nobel, lingüistes, o historiadors (...) són prescindibles quan són cridats a judici per opinar». D'altres polítics que desfilaran per la Sala de Plens del Suprem seran l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, o el major dels Mossos Josep Lluís Trapero, acusat de sedició.