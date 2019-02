Anna Saliente, cap de llista de la CUP a l'alcaldia de Barcelona

L'assemblea general de la CUP Capgirem Barcelona va escollir ahir Anna Saliente com a candidata per a les properes eleccions municipals. Un total de 250 militants van triar Saliente, secretària de Feminismes del partit a l'actual legislatura, entre els vuit candidats que encapçalaran la llista. Segons Saliente, la candidatura s'inscriu en les «mateixes lògiques» de «ruptura» que fins ara, i es proposa «revertir el gir neoliberal» de l'Ajuntament.

La gestió pública de l'habitatge, el decreixement del turisme o la municipalització dels serveis públics són algunes de les propostes centrals de la seva candidatura. La desobediència continua sent un element clau per «trencar amb el règim del 78», va dir Saliente, no només en «el sentit nacional» sinó com a «desobediència social».

Cares noves per a una llista que representa un «relleu» de la candidatura que va presentar la CUP per a les eleccions del 2015. Amb el mateix nom, CUP Capgirem Barcelona, i amb els mateixos objectius en clau «independentista i anticapitalista», el grup cupaire va escollir els vuit primers noms.

L'actual cap de comunicació del grup municipal, Jordi Magrinyà, serà el número dos, seguit de Marga Olalla, obrera de fàbrica del barri del Besòs, i Marc Cerdà, investigador en ciències ambientals del barri del Carmel. Completen la llista Alba San Jurjo, Leo Bejarano, Roser Vime i Alfons Romero. El programa se centrarà en «acabar» amb les desigualtats socials, en la defensa del dret a l'habitatge, el decreixement turístic, la diversificació de l'economia de la ciutat i la construcció d'una ciutat «socialista, feminista, ecologista i antiracista».