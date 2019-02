Busquen una dona de 39 anys de Lleida desapareguda des de divendres

Els Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat treballen des de dissabte a la tarda en la recerca d'una dona de 39 anys de les Borges Blanques (Garrigues). La desapareguda va sortir de festa divendres a la sala Manolita de Lleida i posteriorment va agafar el seu vehicle per tornar cap a casa. Els seus familiars van denunciar la seva desaparició aquest dissabte perquè no sabien res d'ella. La recerca se centra en els camins que van de les Borges Blanques a Lleida, on es fan diverses batudes amb la participació de veïns dels dos municipis. En el dispositiu d'aquest diumenge hi treballen un helicòpter, efectius de seguretat ciutadana i dels ARRO dels Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat hi han destinat un helicòpter i tres dotacions terrestres.

Segons les primeres informacions, la dona desapareguda està casada i té dos fills. Treballa com a mestra en un institut de Lleida. Va sortir a sopar amb les companyes de feina divendres a la nit i després van anar a fer un beure a la Sala Manolita. L'última vegada que la van veure va ser cap a les quatre de la matinada de dissabte, quan marxava amb el seu cotxe, en direcció al camí vell d'Albatàrrec. Segons les primeres investigacions, el senyal del mòbil de la dona va desaparèixer pocs minuts després de marxar, a uns 500 metres de la discoteca.

Dispositiu de recerca

Els Bombers han fet una crida a la població per participar, aquest diumenge, en un dispositiu de recerca. S'ha citat la gent a les nou del matí al parc de Bombers de les Borges Blanques. Un cop allà i fet el recompte dels voluntaris, unes 200 persones, han distribuït la zona on buscar, des de les Borges Blanques, fins a Lleida.

S'han repartit plànols de la zona amb quadrícules marcades. Els voluntaris s'han dividit en grups d'entre tres i cinc persones i a cada grup se li ha assignat una zona, des de camins i carreteres fins a camps. Un dels voluntaris, el Daniel Gros, ha explicat a l'ACN que els han encarregat una zona dels voltants de Juneda. En arribar, han aparcat el cotxe i han decidit anar caminant ja que és una zona oberta amb bardisses. Hi ha anat acompanyat de tres persones més.