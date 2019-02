Forcadell: «El trasllat ha estat llarg però estem bé»

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha assegurat que el trasllat fins a la presó madrilenya d'Alcalá-Meco de divendres va ser «llarg» però va anar «bé». Els presos independentistes que van ser traslladats a les presons de Soto del Real i Alcalá-Meco estan en mòduls de respecte i en cel·les individuals i s'han integrat a la rutina de les presons, aixecant-se a les vuit del matí i podent participar en les diferents activitats que es fan al mòdul.

Carme Forcadell va informar del seu trasllat a Soto del Real a través del seu compte de Twitter, on també va explicar que està amb l'exconsellera Dolors Bassa al mateix mòdul on ja van estar quan van estar ingressades en aquest centre abans del trasllat a Catalunya.

Carme Forcadell va donar les gràcies a tothom que la va «acompanyar» durant la sortida primer de la presó tarragonina de Mas d'Enric i després de Brians 2, ja amb la resta de presos.



«Preparades» per al judici

Finalment, va assegurar que tant ella com Bassa estan «preparades» per al 12 de febrer, dia d'inici del judici al Tribunal Suprem. En el mateix compte de Twitter es va penjar un missatge amb l'adreça de la presó d'Alcalá-Meco on es poden fer arribar «cartes», «articles» o «notícies» a Forcadell.

La resta de presos, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart estan al mòdul de respecte número 10, el mateix on ja havien estat els «Jordis» anteriorment, segons informava ACN citant fonts penitenciàries. De fet, tots set comparteixen mòdul amb l'extresorer del PP Luis Bárcenas i l'ex-vicepresident espanyol Rodrigo Rato.

Està previst que els presos estiguin en els mòduls de respecte on han ingressat durant tots els mesos que duri el judici. Els presos s'han integrat a la rutina de la presó, amb els horaris i les activitats habituals. Durant aquest cap de setmana tenen l'opció de començar a rebre visites de familiars.

Els presos s'han agrupat als mateixos mòduls per facilitar els trasllats durant els dies que hi hagi sessió al Tribunal Suprem.