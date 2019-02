L'ANC anuncia accions «més directes» després de la tancada a Barcelona

Després que una vintena de membres de l'ANC es tanquessin fins ahir al matí a la seu de la Comissió Europea a Barcelona, la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, va anunciar ahir un «canvi» en les accions «típiques» de l'ANC per anar cap a unes accions «més directes» que representin «assumir riscos», seguint sempre els principis de la «lluita no violenta i la resistència pacífica». Per a Paluzie, la repressió política amb què considera que s'està convivint no ha de fer perdre els objectius polítics de l'entitat i per això aposta per accions que permetin «afeblir els pilars del poder de qui ens oprimeix». A la sortida de la tancada, Paluzie va assenyalar la UE com a «còmplice» de l'estat opressor i va qualificar de «vergonyosa» la seva actitud. La presidenta de l'entitat també va assegurar que l'acció havia «molestat» a la UE i va insistir que se seguirà molestant. Per a Paluzie, cal mantenir-se «ferms i determinats» per «reforçar» l'objectiu de fer «efectiva» la independència. Per això, va dir que cal canviar les mobilitzacions «clàssiques» per noves accions. En sortir els activistes que van passar la nit a la seu de la Comissió, va assegurar que des de l'1-O, a l'Estat s'han estat vulnerant drets, i va demanar no ser «reactius» sinó marcar l'agenda.