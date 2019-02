Metges de Catalunya lamenta que han perdut 1.831 llits

El secretari general de Metges de Catalunya, Josep Maria Puig, ha lamentat que des del 2010 s'han perdut 1.831 llits hospitalaris d'aguts (1.094) i sociosanitaris (737) i que els pressupostos projectats per Salut per aquest any són un 4,7% menys que a l'inici de la dècada.

Josep Maria Puig ha advertit sobre els comptes que «no hi ha hagut una voluntat real des del punt de vista de la política de retornar la sanitat a l'estat anterior» a les retallades. El document del Govern per a la negociació dels comptes del 2019 projecta 9.411 milions per a salut, per sota dels 9.875 milions del 2010, quan es va aconseguir el pressupost més alt. Calculen que els falten 1.856 milions per aconseguir una despesa equiparable a abans de la crisi.