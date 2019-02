Òmnium respon el vídeo d'Exteriors amb un altre en què critica Espanya

Òmnium Cultural ha publicat un vídeo criticant la democràcia espanyola en resposta al de la campanya promocional « This is the real Spain», publicat pel Ministeri d'Afers Exteriors per promocionar Espanya com un dels països més oberts i moderns del món. L'entitat cultural explica que en el seu vídeo es mostra «l'Espanya real que no apareix en l'oficial» i va explicar que s'integra en la seva campanya Judici a la Democràcia.

El vídeo «contraposa la visió dels valors venuts per l'estat espanyol als casos de corrupció, el rescat als bancs, la pobresa energètica, la memòria històrica, el cas de «La Manada», l'extrema dreta, la retenció del vaixell de l'Open Arms, els toros i la situació dels presos polítics», assenyala Òmnium Cultural.