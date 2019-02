Cs portarà a votació la proposta d'examinar les despeses de l'1-O

Ciutadans sotmetrà a votació aquesta setmana al Parlament una iniciativa amb la qual persegueix que el Tribunal de Comptes s'encarregui de fiscalitzar el possible desviament de recursos públics a l'organització del referèndum independentista celebrat a Catalunya l'1 d'octubre de 2017. En la seva proposta, els d'Albert Rivera busquen, en concret, que la institució que ara presideix María José de la Font inclogui en el seu Programa de Fiscalitzacions per a 2018 un informe sobre el possible finançament amb diners públics de l'1-O. Segons recorda Cs, el que va ser ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va assegurar en el seu moment que l'Estat garantiria que «ni un sol euro del pressupost de la Generalitat» fos destinat a finançar partides declarades inconstitucionals pel Tribunal Constitucional, ni que les decisions polítiques de la Generalitat poguessin posar en risc la prestació dels serveis públics de competència autonòmica i l'estabilitat pressupostària, inclòs el pagament a proveïdors. No obstant això, el Ministeri d'Hisenda va denunciar posteriorment que el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya no li havia facilitat cap expedient de despesa de l'exercici 2017, de manera que no va poder verificar si l'organisme va finançar amb diners públics el referèndum, i el seu titular, Montoro, va reconèixer a més possibles factures falses no detectades per finançar la consulta.



Visita de Carrizosa a Blanes

El portaveu de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, es va mostrar sorprès per les declaracions del president de Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, en dir que seria un gran error tornar a aplicar el 155. En la visita que va fer ahir a Blanes, Carrizosa va explicar que «nosaltres pensem que el 155 no s'hauria d'haver aixecat mai, perquè només ha servit perquè el Govern de Torra es gasti els diners de tots els catalans a favor del procés».