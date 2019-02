ERC presentarà una esmena a la totalitat als pressupostos de Pedro Sánchez

ERC formalitzarà aquest dimarts una esmena a la totalitat als pressupostos de Pedro Sánchez. Així ho han anunciat aquest dilluns a la seu del partit la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta; els portaveus al Congrés Joan Tardà i Gabriel Rufián, i la portaveu al Senat, Mirella Cortés. Els republicans conclouen doncs que no han rebut resposta a les seves demandes per a la desjudicialització del conflicte i per a una solució política en base al dret a l'autodeterminació.

"No es pot abstreure el debat de pressupostos de la situació a Catalunya", ha insistit Vilalta. I un primer pas, ha reclamat Tardà, és fixar una mesa de diàleg bilateral amb mediació internacional. En aquest sentit el diputat d'ERC ha recordat que ara el govern espanyol té fins el dia 12 de febrer, quan arrencarà al debat a la totalitat al Congrés, per "acceptar allò que és molt raonable".