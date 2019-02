L´abat de Montserrat demana perdó pels abusos sexuals en la seva homilia

El pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler, va demanar perdó a les víctimes dels abusos sexuals presumptament comesos pel pare Andreu Soler durant la missa d'ahir al matí al Monestir de Montserrat. En la seva homilia, l'abat va demanar «humilment perdó a les víctimes» i va explicar que «ens solidaritzem amb el seu dolor i oferim el suport de la comunitat», tot insistint en el fet que «sabem com costa cicatritzar les ferides». També va voler reconèixer que «els abusos sexuals a menors per part de persones consagrades a Déu ens dolen profundament», i va indicar que fereixen la part més vulnerable de les víctimes i treuen la confiança que havien posat en ells. L'abat va reiterar la seva voluntat de transparència i també la condemna rotunda a qualsevol classe d'abús a menors, i va explicar que aquests fets «cal afrontar-los amb decisió» i seguir les directrius marcades pel Vaticà «malgrat les dificultats».



Perdó a la comunitat

A banda de les víctimes, l'abat també va voler demanar perdó als feligresos per «uns escàndols» que poden «fer perdre la confiança en l'Església». En aquest sentit, va recordar l'existència d'una comissió «externa» que investigarà aquest cas i d'altres que puguin sortir i que permetrà «actuar en conseqüència». «Tenim eines per esclarir els fets i atendre les víctimes de forma justa i evangèlica», va assegurar. L'abat va voler remarcar que els resultats d'aquestes investigacions «es donaran a conèixer».

Tot i demanar perdó, l'abat va voler expressar el seu malestar amb el tractament que s'ha donat del cas en alguns mitjans de comunicació. «Ens han dolgut algunes expressions», va dir, «perquè sembla que les sospites afectin el conjunt» dels religiosos de Montserrat. Per aquesta raó, també va voler agrair «les mostres de suport» rebudes aquests darrers dies. L'abat va tancar l'homilia mostrant-se esperançador amb què Montserrat segueixi sent un indret de culte a la Mare de Déu.



Protesta



Ahir al matí, coincidint amb la missa que se celebrava al Monestir de Montserrat, víctimes de presumptes abusos sexuals s'hi van concentrar al davant per demanar «transparència i depuració de responsabilitats» després dels últims casos que han sortit a la llum, així com la dimissió de l'abat Josep Maria Soler. En la protesta, també van exigir que s'estableixi una comissió d'investigació «realment independent», que tingui al capdavant un jurista de prestigi, sense connexions amb l'Església, amb un representant de les víctimes i que gestioni les denúncies, en lloc de fer-ho l'Abadia.

Un dels organitzadors de la concentració va ser el primer denunciant dels abusos a Montserrat, Miguel Ángel Hurtado, al costat del britànic Peter Saunders, que també va patir abusos i va ser membre de la comissió antipederàstia del Vaticà, i el president de l'Associació Infàncies Robades, Juan Cuatrecases.

Hurtado va voler expressar la seva disconformitat en com el monestir està gestionant el cas, i va acusar l'abat d'encobrir els abusos assegurant que tenia coneixement de les acusacions d'aquests casos, almenys des del 2000. Hurtado també va explicar que calcula que les presumptes víctimes poden ascendir a una desena, a més dels «molts supervivents que per vergonya, culpa o por encara no han revelat els abusos».