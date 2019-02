Sis detinguts a Sabadell per una presumpta agressió sexual a una noia de 18 anys

Sis homes van ser detinguts ahir a Sabadell com a presumptes autors d'una agressió sexual a una noia de 18 anys. Ella mateixa es va personar ahir al matí per denunciar els fets a la Policia Municipal. Els Mossos d'Esquadra es van fer càrrec de la investigació. En un comunicat, l'Ajuntament de Sabadell va expressar el seu «ferm rebuig» a l'agressió sexual i es va posar a disposició de la víctima. A més, va assegurar que es faran les gestions legals pertinents «per combatre les agressions i lluitar per una ciutat lliure de sexisme i de violències masclistes i LGTBI-fòbiques». «No hi haurà cap agressió masclista, de la que es tingui coneixement, sense resposta», va reblar el consistori.

La noia havia sortit de festa amb uns amics al centre de la ciutat però, per causes que encara es desconeixen, va acabar en una nau abandonada al barri de Can Feu, la mateixa nau que fa unes setmanes va patir un incendi.