Com a mínim dos infants de cada classe pateixen assetjament o violència

Almenys dues persones de cada classe s'han vist relacionades en situacions d'assetjament a l'estat espanyol. Almenys un de cada cinc infants i una de cada set nenes està implicat en episodis de ciberassetjament. Són dades fetes públiques aquest dimarts per UNICEF, en motiu del Dia Internacional de la Internet Segura, que engega una campanya per promoure entre els joves un canvi d'actitud i aturar l'assetjament i la violència a les escoles, particularment cap als infants dels col·lectius més vulnerables. Es calcula que entre els estudiants d'entre 12 i 16 anys, el 6,9% considera haver patit ciberassetjament els darrers dos mesos i el 3,3% reconeix haver participat com a ciberassetjador.

La campanya està protagonitzada per l'actor Miguel Bernadeau, un referent juvenil, que llença el missatge ''podem acabar amb l'assetjament a les xarxes. Podem aturar els insults. Podem respectar. No callis, no siguis còmplice. Tu pots aturar-ho.''.

Segons la UNESCO, la prevalença del ciberassetjament als països d'alts ingressos, proporció d'infants i adolescents oscil·la entre el 5 i el 21%, i sembla que les nenes tenen més possibilitats de patir aquest fenomen que els nens. Aquest patró es repeteix a l'estat espanyol, on segons un informe de l'ONG, el 42,6% de les nenes assegura haver estat víctima d'algun tipus de violència o assetjament sexual online, davant d'un 35,9% dels nens. Els més vulnerables i atacats són els que foment part dels col·lectius tradicionalment víctimes, com els de la comunitat gitana, la infància migrada, els infants amb discapacitat o l'alumnat LTGBI.

La directora de Sensibilització i Polítiques d'Infància d'UNICEF Comitè Espanyol, Maite Pacheco, explica que amb la campanya es vol impulsar que els joves ''no tinguin por de ser ells mateixos'' i a ''detectar i rebutjar l'assetjament''. Per Pacheco, treballar la convivència en l'entorn escolar és ''la clau'' per poder fer que els joves se sentin ''segurs'' i capaços de ''d'indentificar i rebutjar'' el fenomen.