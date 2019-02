Un dels quatre detinguts per una violació a Sabadell ja havia assetjat la víctima

La policia municipal de Sabadell va traslladar ahir al matí a dependències dels Mossos d'Esquadra els 6 detinguts diumenge en relació amb una presumpta violació múltiple a una jove de 18 anys en una fàbrica abandonada d'aquesta ciutat.

Segons van informar fonts dels Mossos, en el marc de la investigació oberta per la denúncia de la víctima, els agents interrogaran els detinguts per aclarir el seu grau de participació en el delicte. Per aquest motiu, no està previst que els detinguts passin aquest dilluns a disposició judicial.

Les mateixes fonts van assenyalar que la jove ja va prestar declaració davant els investigadors del cas. Ahir, l'alcalde de Sabadell, Maties Serracant, va mostrar el seu «més ferm rebuig a l'agressió sexual» a través del seu compte de Twitter, i va recordar que la víctima rebrà l'assessorament i l'acompanyament que necessiti a través del servei d'atenció a les dones del municipi. En diversos tuits, l'Ajuntament de Sabadell va demanar respecte per a la privacitat de la víctima i va garantir que farà les gestions legals corresponents per combatre agressions d'aquest tipus.



Actuar «amb contundència»

En aquest sentit, el consistori es presentarà com a acusació popular en el cas de la jove de 18 anys. Així ho va decidir la Junta de Portaveus, que també «actuï amb contundència» davant d'aquests fets, alhora que va condemnar de manera rotunda el que va definir com una violació.

El consistori va justificar aquesta mesura pel seu compromís per «combatre les agressions i lluitar per una ciutat en la qual les dones se sentin segures, lliures de sexisme i de violències masclistes i lgtbifòbiques».

Així mateix va reclamar «respecte total» per la privadesa de la víctima i el seu entorn i ha fet una convocatòria per concentrar-se.

La noia va anunciar aquest diumenge haver patit una agressió sexual múltiple la matinada del mateix dia en una nau abandonada del barri de Can Feu.