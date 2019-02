El Govern revela les 21 reivindicacions que va lliurar a Pedro Sánchez

El Govern català ha revelat aquest dimarts el document de 21 punts que va lliurar al cap del Govern espanyol, Pedro Sánchez, en el qual demana "reconèixer i fer efectiu el dret a l'autodeterminació", que s'accepti "la mediació internacional" i que s'apliquin mesures per a la "regeneració" de l'Estat.

El document s'ha donat a conèixer aquest dimarts en el transcurs de la segona reunió de la taula de diàleg que el president de la Generalitat, Quim Torra, manté des de poc abans de les 18.00 hores amb els representants de JxCat, ERC, PSC-Units i Catalunya En Comú Podem.

Torra va traslladar aquest document a Sánchez durant la reunió que van mantenir el passat 20 de desembre al Palau de Pedralbes de Barcelona encara que de forma discreta, doncs només es va conèixer el lliurament del mateix pocs dies després, quan ho va explicar el mateix president català, encara que sense fer públic el document.

El Govern, finalment, ha fet públic aquest document en el transcurs de la reunió de la taula de diàleg al Palau de la Generalitat, que ha començat poc abans de les 18:00 hores i ha durat una hora i mitja.

Els 21 punts es distribueixen en tres grans àrees: "una resposta democràtica per a Catalunya", la "regeneració democràtica" de l'Estat i la seva "desfranquització".

En la primera àrea, destaquen les reivindicacions de "reconèixer i fer efectiu el dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya", per això el Govern creu que pot caldre "una mediació internacional" per tenir "una negociació en igualtat".

El Govern recalca en el text que "la sobirania de les institucions catalanes ha de ser respectada i no amenaçar-la amb l'aplicació de l'article 155" i que s'han d'"investigar els abusos policials i econòmics exercits contra el poble de Catalunya", a més de deixar "enrere" la via judicial.

Sobre la "regeneració democràtica", destaquen les demandes d'impulsar "un compromís per a l'ètica política", garantir la separació de poders, revertir "la reculada de la qualitat democràtica d'Espanya" i posar fi "a la complicitat de cossos policials i de l'aparell judicial amb la ultradreta".

En relació amb la "desfranquització", el document considera que "perviu" la influència de la cultura franquista i això "és incompatible amb la plenitud democràtica d'Espanya".

El document apel·la a acabar amb "privilegis derivats del franquisme" i demanda iniciar "un procés explícit de desfranquització i un debat sobre la monarquia", a més d'avançar cap a la nul·litat dels judicis franquistes.

En el document es defineix l'independentisme com un moviment que "no va contra ningú" i que està disposat a "dialogar", i en aquest context emplaça l'Estat a passar del "no a tot" a dialogar "sense límits ni condicions".