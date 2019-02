L'ANC pressiona el Govern perquè es «posi les piles» i apliqui l'1-O

Nova acció de pressió de l'ANC al Govern. L'entitat que presideix Elisenda Paluzie es concentrarà els propers 20 dies davant el Palau de la Generalitat, a la plaça Sant Jaume de Barcelona, i davant el Parlament -quan hi hagi ple-, de dilluns a divendres i de 9 a 21 hores. L'inici de la mobilització va tenir lloc ahir al matí a Sant Jaume, on cinc persones van desplegaruna pancarta dirigida a l'executiu de Quim Torra: «Què feu per aplicar el mandat de l'1-O?». En una atenció als mitjans, Paluzie va explicar que l'acció no és per anar en contra del Govern sinó per pressionar-lo i exigir-li que «es comenci a posar les piles», i va recordar que el seu objectiu és revalidat el mandat de l'1-O. Paluzie, que va opinar que no es pot esperar «res» del judici de l'1-O perquè la sentència ja està «decidida», va subratllar que el Govern no explica què està fent per a fer efectiva la independència. En aquest sentit, la presidenta de l'ANC va preguntar a l'executiu si estan plantejant «solucions alternatives» a escenaris de no negociació amb l'Estat. En aquest sentit, l'entitat va anunciar que es manifestarà en diverses capitals europees coincidint amb el judici.