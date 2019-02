Els presos denuncien un tracte «degradant» durant el trasllat a Madrid

La defensa de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez va denunciar davant el Tribunal Suprem les condicions del trasllat dels presos del procés a presons madrilenyes, després que un guàrdia civil gravés i difongués un vídeo amb «fins de burla i humiliació» que denota un «tracte degradant».

En un escrit tramès al Suprem, el lletrat Jordi Pina carrega contra aquesta acció d'un guàrdia civil, a qui la Direcció General immediatament va suspendre de funcions i va obrir un expedient per falta molt greu.

Per a la defensa es tracta «d'una actuació obertament irregular» doncs «és evident que els agents de policia no poden captar imatges, i menys amb fins de burla i humiliació d'aquelles actuacions en les quals intervenen, ni en general realitzar comportaments de vexació per a qualsevol ciutadà».

Al marge del vídeo, considera que les condicions en les quals van ser traslladats els seus clients en el vehicle policial «tancats en compartiments molt reduïts» van ser «més pròpies de reclusos d'alta perillositat que no de pacífics parlamentaris que sempre han comparegut a les crides judicials».



«No és la primera vegada»

El lletrat critica a les associacions de guàrdies civils que van recolzar l'agent i recorda que «no és la primera vegada» que els processats «són objecte de tractaments humiliants en el context de conduccions policials». Per això, demana mesures cautelars menys costoses «que no menyscabin un àpex la dignitat que es mereixen i que els evitin ser sotmesos diàriament a futures burles policials com les descrites».

Paral·lelament, els presos van recuperar ahir els ordinadors després que els serveis de la presó els hagin inspeccionat, segons confirmen fonts d'institucions penitenciàries. Els presos no van poder entrar els aparells divendres quan van arribar a les presons madrilenyes i van denunciar-ho perquè argumentaven que els necessitaven per preparar bé la defensa de cara al judici. Una instrucció del jutge Pablo Llarena va permetre als presos tenir amb ells ordinadors.