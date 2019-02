Puigdemont recorda a l'Estat que «la DUI encara és vàlida»

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va recordar ahir a l'Estat espanyol que la declaració d'independència «encara és vàlida». «És vàlida i pot activar-se quan tinguem la convicció i la certesa que hauria d'estar-ho», va apuntar. En aquest sentit, creu que una sentència condemnatòria en el judici al referèndum de l'1 d'octubre del 2017 que començarà la setmana vinent al Tribunal Suprem legitimarà la independència: «Aquest moment arribarà i, quan arribi, tindrem tota la legitimitat per prendre les decisions que ja hem decidit al Parlament i ratificat en un plebiscit».

«Som en aquest camí i no deixem que ningú ho oblidi perquè, malgrat els inconvenients, és vàlid i es pot activar quan tinguem la convicció i la certesa», va advertir en una entrevista d'Associated Press (AP) recollida per Europa Press.

Puigdemont va assegurar que el judici al Tribunal Suprem al referèndum de l'1-O «no serà un acte de justícia sinó de venjança» i no descarta que s'activi una nova euroordre contra ell.

«Ho donem per fet», va explicar, encara que l'alternativa a l'extradició és haver de romandre fora d'Espanya i lluny de la seva família. «Deixar-me podrir en l'exili perquè ningú m'escolti també és un tipus de càstig. El millor escenari és que no m'extraditin. Passaré molts anys aquí», a Bèlgica, va raonar.

