Casado i Rivera convoquen una manifestació aquest cap de setmana contra Sánchez

Els líders del PP i de Ciutadans, Pablo Casado i Albert Rivera, ha convocat aquest dimecres per separat una concentració el pròxim diumenge a Madrid contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui acusen "d'alta traïció" a Espanya pel seu acord amb la Generalitat per a la creació de la figura d'un relator en les reunions entre partits. En dues compareixences d'urgència, els dos han fet crides a constituir un "front cívic" per foragitar un "president il·legítim". Totes dues formacions han demanat a més la compareixença urgent del president espanyol al Congrés.

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha obert foc acusant el govern espanyol de "frau" per "enganyar els espanyols" mitjançant "una trama" al "marge de la Constitució". La mesa de partits, segons Rivera, és "la mesa de la vergonya" on pretenen "mediar en un fals conflicte".

Per això ha convocat diumenge a la Plaça Colón "tots els espanyols" per "frenar Sánchez". "Cal crear un front cívic més enllà de sigles polítiques per dir a Sánchez que no estem disposats a vendre el nostre país", ha dit, perquè "ha arribat el moment d'unir, sumar i donar la batalla cívica".

Segons Rivera, Sánchez és "un perill per a Espanya" perquè és "capaç de vendre a trossos Espanya" i cal posar punt i final al seu mandat "democràticament". "Utilitzarem tots els mecanismes de l'Estat de dret per frenar-lo a tots els fronts", ha dit.

El líder del PP, Pablo Casado, ha cridat també a la mobilització contra un "president il·legítim" i ha anunciat que el seu partit trenca a partir d'aquest moment "qualsevol tipus de contacte amb el govern". Segons Casado, Sánchez és un "mentider compulsiu" que ha comès "alta traïció" perquè "hi haurà mediació" i "acceptarà el xantatge dels independentistes".

Per això ha anunciat que ja ha sol·licitat l'autorització per convocar una concentració "al centre de Madrid" per "demanar que es compleixi la llei i no se segueix humiliant el nostre país". "El que està passant a Espanya és el més greu que ha viscut la democràcia des del 23-F", ha dit Casado.