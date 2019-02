El govern espanyol aposta perquè el «relator» sigui un català

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, s'ha defensat aquest dimecres en una entrevista a la Cadena Ser de les crítiques de l'oposició –i de part del seu propi partit- pel fet d'avalar la presència d'un relator a les reunions entre partits a Catalunya. Segons Calvo, no serà en cap cap un "mediador" sinó "simplement algú que ajudi a organitzar les reunions i del que s'hi parla". Ha apuntat que segons el criteri del seu executiu, aquesta funció l'hauria de fer "una persona de Catalunya que es conegui la política de Catalunya i que sigui capaç d'ajudar a les convocatòries", tot i que seran es partits els que "seuran i decidiran" qui ocupa aquest lloc. En tot cas, ha volgut deixar clar que el relator només tindrà funcions en les trobades entre els partits catalans, i ha tancat la porta a ampliar l'àmbit de les reunions a les forces espanyoles, que segons ha apuntat poden abordar el tema –si hi ha alguna proposta en aquest primer nivell- a la comissió del Congrés. Durant l'entrevista la vicepresidenta no ha negat que formi part d'un grup amb Elsa Artadi i Pere Aragonès.

Calvo ha desvinculat la figura del punt tres del document que el president de la Generalitat, Quim Torra, va lliurar al Palau de Pedralbes al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Per al seu executiu, ha dit, aquells 21 punts "no han existit mai".

Ha volgut deixar clar que el seu executi "en absolut" ha acceptat cap mena de mediació internacional, com consta a aquell document del president Torra, i ha insistit que el contingut d'aquells 21 punts "mai ha estat objecte de preparació ni de debat".

"La reunió es va centrar en la declaració de Pedralbes, que parla de diàleg, de sortida política, de seguretat jurídica, i ens aniria bé a tots posar el focus sobre el que sí que va ser objecte de debat", ha dit.

La vicepresidenta ha insistit que la figura del relator no actuarà en les reunions entre els dos executius, que tenen lloc en el marc de la Comissió Bilateral, sinó en les trobades entre partits catalans.

A més, ha circumscrit aquestes reunions a l'àmbit català, perquè "al Congrés hi ha una comissió oberta per a l'avaluació del model autonòmic i per a les possibles reformes sobre l'estructura territorial del país".

D'aquesta manera, segons Calvo, "si en algun moment això avancés en bona direcció" a les reunions entre formacions catalanes el Congrés "és un lloc institucional important on estan tots els partits que també es podria utilitzar".

Pel que fa a la figura del relator, ha insistit que el seu executiu no participarà en la decisió . "L'elegiran de comú acord els partits que seguin", ha afirmat i serà una persona "que ordeni una mica la feina, res més".

Calvo també ha rebutjat les crítiques del PP i de Cs sobre la figura del relator, tot recordat que els primers gairebé han desaparegut de l'arc parlamentari català i els segons, malgrat guanyar les eleccions "no han fet res" per resoldre el conflicte.

També les crítiques que arriben del propi PSOE com la de l'eurodiputada Soraya Rodríguez, que segons la vicepresidenta "no ha entès res" del que serà el relator. "Ni hi ha una mediador ni un conflicte internacional", ha dit.

No nega el grup de watsapp

Calvo no ha negat que formi part d'un grup de watsapp amb el vicepresident del Govern, Pere Aragonés, i amb la consellera de Presidència, Elsa Artadi. "Vivim tots al telèfon i al watsapp", i "tinc el meu Watsapp normal" i faig "exactament igual que li passo un telèfon a Andalusia".