Iceta s'ofereix com a «facilitador» d'un acord entre Moncloa i Generalitat

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, es va oferir ahir com a «facilitador» d'un acord entre l'Executiu de Pedro Sánchez i el govern de la Generalitat i va assegurar que no veu «cap inconvenient» perquè es constitueixi una nova taula de diàleg amb partits catalans i estatals.

Al final de la segona reunió de la taula de diàleg catalana, al Palau de la Generalitat, Iceta va aplaudir «l'esforç de transparència» del president català, Quim Torra, i el seu Govern per detallar l'estat de les seves converses amb l'Executiu central i ha recriminat a Ciutadans, el PPC i la CUP la seva absència.

Iceta espera que «es produeixi un acord» al voltant dels «escenaris de diàleg» que s'estan plantejant obrir els dos governs, si bé va deixar clar que, segons el seu parer, el document de 21 reivindicacions que Torra va lliurar a Sánchez no és «útil» per trobar una solució. En concret, està a sobre de la taula la possibilitat de crear un espai de diàleg entre partits estatals i catalans, amb la participació d'una figura neutral que doni fe de les discussions i dels acords que puguin aconseguir-se en aquestes reunions. El president del grup d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, va dir ahir que el seu partit no retirarà l'esmena a la totalitat contra els Pressupostos Generals Estat «si no cessa la repressió» contra l'independentisme i «hi ha una concreció» en les taules de diàleg.

La taula de diàleg entre el president de la Generalitat i alguns grups del Parlament va acordar reunir-se una vegada al mes, crear un equip tècnic de treball, i que les seves conclusions i documents es traslladin «a la Taula de diàleg bilateral del Govern amb l'Estat i a una segona taula que compartiran partits catalans i del Congrés».Ho ha explicat la líder de CatECP, Jéssica Albiach, en la roda de premsa posterior a la reunió de l''Espai de diàleg' entre el president Quim Torra i representants parlamentaris del PSC-Units, CatECP, ERC i JxCat.