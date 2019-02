La intersindical sobiranista trasllada la vaga al 21 de febrer

El sindicat independentista Intersindical-CSC va decidir desconvocar la vaga general prevista per a demà 7 de febrer a Catalunya i convocar-la, probablement, el dia 21 d'aquest mes.

Segons el sindicat, la raó d'aquest ajornament és que necessiten més temps per aconseguir que sigui una «vaga massiva» i «inserir-la en un context de mobilitzacions per a tots els drets i llibertats». Fonts del sindicat han explicat a Efe que les seccions sindicals i els afiliats els han demanat més temps per convocar la vaga amb més garanties, ja que la convocatòria ha tingut «més impacte del que pensàvem», amb l'adhesió del sindicat de l'ensenyament USTEC i alguns municipis.



Motivacions econòmiques

El sindicat va registrar la convocatòria de la vaga al departament de Treball de la Generalitat al·legant una sèrie de motivacions econòmiques, en les quals exigia la derogació de la reforma laboral, la implantació d'un sou mínim català de 1.200 euros o la recuperació de les lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional.

Els portaveus de la Intersindical van desmentir que la convocatòria s'hagués realitzat amb la intenció que coincidís amb l'inici del judici del procés, que finalment serà el 12 de febrer, sinó que aquesta vaga és la cinquena de tot un procés de mobilitzacions dutes a terme «en un context de vulneració de drets polítics i socials que ve de fa anys». També han assegurat que havien convocat la vaga per a la primera setmana de febrer per coincidir amb el setè aniversari de l'aprovació de la reforma laboral.