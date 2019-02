Els Mossos detenen una setena persona per la violació de Sabadell

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir una setena persona per la seva suposada implicació en la violació múltiple d'una jove de 18 anys diumenge passat a la matinada en una nau abandonada de Sabadell.

Segons van informar a Efe fonts policials, el setè detingut va ser arrestat el vespre d'ahir i està a comissaria al costat dels altres sis sospitosos, a l'espera de passar a disposició judicial, amb tota probabilitat a partir de demà.

Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació per intentar determinar el grau de participació de cadascun dels detinguts en la violació, ja que la víctima va assegurar que va ser agredida sexualment per tres homes en una nau abandonada en presència d'altres persones que no van fer res per evitar-ho.

Segons fonts policials consultades per l'ACN el cas està en mans del Jutjat d'Instrucció número 2 de la població. Els set homes es troben a les dependències dels Mossos d'Esquadra de la capital vallesana i la previsió és que avui participin en una roda de reconeixement amb la víctima.