Sánchez accepta un «relator» que «doni fe» del diàleg amb Catalunya

La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, va acceptar ahir la figura d'un relator a la taula de partits que l'Executiu i la Generalitat intenten impulsar sobre la situació a Catalunya, però va rebutjar que aquesta persona pugui considerar-se un mediador.

«No calen mediadors ni per al Govern ni per al Partit Socialista. Si de cas algú pugui prendre nota, convocar, que ens pugui coordinar» en aquesta taula de «diferents partits», però «no calen mediadors», va afirmar en declaracions als mitjans de comunicació als passadissos del Senat, on va aclarir que en aquesta taula de partits els socialistes estarien representats pel PSC.

Aquesta iniciativa de crear una taula de partits va ser explorada en una de les reunions recents entre Calvo i el vicepresident català, Pere Aragonès, i la consellera de Presidència, Elsa Artadi. Es tracta de crear un canal alternatiu de diàleg polític a la via institucional que representa la Comissió bilateral Estat-Generalitat prevista a l'Estatut. Una taula en la qual els partits puguin parlar amb més flexibilitat que en el diàleg entre institucions.

El problema que va impedir fins ara la concreció d'aquesta taula de partits és que l'Executiu defensava que se cenyís a la participació de formacions catalanes, mentre que els independentistes exigeixen que sigui d'àmbit estatal, perquè pugui participar Podem.



Tot i que el PDeCat vincula la creació d'una taula de diàleg polític sobre Catalunya en presència de testimonis neutrals amb la seva eventual renúncia a presentar una esmena a la totalitat al projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE), Calvo va deslligaruna cosa de l'altra.



«Diàleg dins la llei»

La vicepresidenta va defensar la pràctica del «diàleg» entre partits «dins de la llei», pel que va rebutjar que en aquest context es necessiten mediadors. «Tant de bo tots els partits estiguessin disposats a dialogar dins de la llei per resoldre una situació tan complicada com la de Catalunya», va assenyalar en al·lusió a PP i Ciutadans.

Sense concretar qui podria exercir aquest paper de coordinador o relator, Calvo va explicar que hauria de ser «algú que entengui bé de tot» el que s'està «parlant en aquest país, que és de resoldre una crisi territorial important».

«Estem parlant de la unitat de l'Estat, del nostre ordre constitucional i intentant donar sortida a una situació que el 2011 el PP es va trobar amb una Catalunya en què només el 10% votava independentisme i quan van marxar van deixar una societat en la qual el 47% votava independentisme», va deixar anar Calvo, que va culpar el PP de renunciar a dialogar, a ocupar l'espai i de no entendre que un dels valors superiors de la Constitució és el pluralisme polític.



Condició als pressupostos

El Govern va condicionar ahir el vistiplau dels independentistes a la tramitació dels Pressupostos Generals de l'Estat que l'Executiu de Pedro Sánchez accepti la presència d'una «figura notarial» que testimoniï allò que es parli i s'acordi en una nova taula de diàleg entre partits.

El grup parlamentari d'ERC va registrar ahir la seva esmena a la totalitat al Pressupost després d'haver fet «tots els esforços» per trobar «terrenys compartits» amb el Govern espanyol, segons va dir el portaveu d'aquest partit al Congrés, Joan Tardà.

Tardà va deixar «la pilota en la teulada del Govern central» i va deixar entreveure que el no al Pressupost està més tancat que obert, si no és que la Fiscalia deixi d'acusar els processats pel referèndum independentista.

Mentre que PDeCAT es va mostrar més flexible i fins i tot «desitjós» de poder trobar un acostament en les pròximes hores o dies, abans que divendres a les 14 hores hores venci el termini per a registrar esmenes a la totalitat. "Si ara no és possible el diàleg, ho serà més endavant. Algun dia", ha asseverat Tardà