Torra xoca amb Arrimadas i l´acusa de pactar amb els «racistes» de Vox

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha xocat aquest dimecres amb la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, a la qual ha renyat per fer segons el seu parer "espectacle" en lloc d'exercir de líder de l'oposició, i a la qual ha acusat de pactar amb els "racistes" de Vox a Andalusia.

La sessió de control al Govern al Parlament, l'última abans de l'inici del judici del procés el pròxim dia 12, ha viscut aquest dimecres una de les topades més tenses des de principis d'any entre Arrimadas i Torra, que ha obligat a intervenir el president del Parlament, Roger Torrent.

Després de constatar ahir dimarts que el document de 21 punts versa només sobre autodeterminació, regeneració democràtica i erradicació de restes franquistes a l'Estat, Arrimadas ha acusat Torra de no importar-li gens ni mica els problemes socials dels catalans.

"No m'estranya que ho hagin ocultat fins ahir perquè -el document dels 21 punts- és una autèntica vergonya per a vostè i per al senyor -Pedro- Sánchez", ha afirmat Arrimadas, qui veu "indignant" que no s'hi parli "ni de sanitat, ni de finançament, ni de corredor mediterrani, ni de rodalia, ni de dependència, ni de cap dels problemes socials que afecten la realitat dels catalans".

"Aquests 21 punts són recopilatori del seu odi a la resta d'espanyols i, sobretot, cap als catalans que no pensem com vostè", ha dit la líder de l'oposició, que ha considerat que Torra "no representa" els ciutadans de Catalunya.

Aquestes afirmacions han aixecat protestes des de la bancada sobiranista i Arrimadas els ha dit que no es posin "nerviosos", cosa que ha obligat Torrent a advertir-li que és ell qui "controla el ple" i que ella "no és ningú" per fer-ho.

La bancada de Cs ha protestat per la intervenció de Torrent i la pròpia Arrimadas ha expressat: "Quina vergonya".

Tot seguit, Torra li ha replicat que el que és "vergonyós i indignant" és que Arrimadas "no faci de líder de l'oposició".

"Exerceixi de líder de l'oposició i deixi de fer espectacle, faci política d'una vegada", ha assenyalat el president català, qui li ha retret que no hagi acudit cap de les vegades que ha estat convocada al Palau de la Generalitat per dialogar.

En aquest punt, i davant el soroll que hi havia de nou a la sala de plens, Torrent ha hagut d'intervenir una altra vegada per demanar silenci.

Torra ha prosseguit amb les seves crítiques a Ciutadans, denunciant que només volen "la bronca", moment en el qual Arrimadas ha exhibit un altre cartell, com és habitual en les sessions de control.

En aquest ocasió, la cartolina portava impresa la cara del regidor de Ciutadans a Blanes Sergio Atalaya, qui va ser agredit a Torroella de Montgrí (Baix Empordà) presumptament per un independentista.

"Ja tenim el cartellet del dia, magnífic, ja el trobàvem a faltar", ha ironitzat Torra.

El president català ha retret a Arrimadas que el titllés ahir de "racista, xenòfob i supremacista quan "vostès han pactat amb el partit racista, xenòfob i supremacista" de Vox a Andalusia, i ha tancat la picabaralla amb el Govern i els diputats de JxCat i ERC en peu per aplaudir.