La Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va assumir i designar un magistrat ponent i una sala d'admissió per la querella de la fiscalia contra la regidora de Pineda de Mar i diputada al Parlament per ERC Mònica Palacín per haver presumptament pressionat i coaccionat hotels de la localitat perquè fessin fora els policies allotjats per l'1-O.