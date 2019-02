El Suprem rebutja ajornar la data d'inici del judici del procès

El Tribunal Suprem ha rebutjat les peticions de les defenses d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart que volien més temps per preparar el judici i poder accedir a totes les proves. El tribunal manté l'inici de les sessions per al dimarts 12 de febrer i diu a les defenses que no han de tenir els documents aportats per la resta d'advocats abans del judici.

"La prova documental, a diferència del que expressen els escrits de les defenses, es practica al plenari, no s'anticipa al plenari", recull la interlocutòria. A més, declina deixar en llibertat els presos durant el judici. Les defenses al·legaven que després de la filtració del vídeo dels trasllats per part d'un guàrdia civil la mesura evitaria "més tractes denigrants".