"Em dic Jenn Díaz i fa 10 anys vaig patir violència masclista. No ho explico com a víctima sinó com a supervivent"

La diputada d'ERC Jenn Díaz ha aprofitat el seu torn de paraula durant el debat d'una moció al Parlament sobre violència masclista i drets de les dones per explicar el seu testimoni en primera persona i relatar la seva experiència com a dona maltractada. Després de detallar diversos testimonis de dones que han explicat nefastes experiències patides a mans d'homes, ha volgut "seguir el seu exemple" i fer que "el testimoni sigui l'arma" contra el masclisme.

"Hola, em dic Jenn Díaz i fa deu anys vaig patir violència masclista, física i psicològica. Però no ho explico com a víctima sinó com a supervivent", ha dit entre llàgrimes i amb una emoció notable. Seguidament ha abandonat la tribuna d'oradors del Parlament, rebent l'aplaudiment de la majoria de diputats –tot i que no de tots- i veient com molts es posaven de peu.

Les mostres de suport i escalf a Díaz s'han succeït mentre duraven els aplaudiments, des dels seus companys d'escó d'ERC, JxCat o la CUP fins al líder del PPC, Alejandro Fernández, o la diputada de Cs Noemí de la Calle.