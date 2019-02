El govern espanyol demanarà a l'Església informació sobre els abusos sexuals a menors

La ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha apuntat aquest dijous que enviarà una carta a la Conferència Episcopal per demanar-li informació sobre els casos d'abús sexual a menors que li consten, per saber "quines investigacions internes hi ha hagut i si hi ha hagut comunicació d'alguna d'elles". "La veritat és molt important, per prevenir futurs casos i per a les víctimes", ha argumentat en declaracions a TVE, on ha recordat que ja es va adreçar en el mateix sentit a la Fiscalia General de l'Estat. El govern espanyol està treballant en l'avantprojecte de Llei contra la violència infantil i de l'adolescència i vol enriquir la norma i "fer-la més eficaç".

Un dels aspectes que modificarà el nou projecte és el règim de prescripció, de forma que el termini comenci a comptar quan la víctima compleixi 30 anys en lloc de 18.