L´arquebisbe de Tarragona assegura que alguns abusos «no són tan greus»

L'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, creu que alguns abusos a menors poden ser conseqüència «d'un mal moment» dels mossens. «Si una persona està obsessionada amb el sexe i ho va buscant és una cosa, però hi ha persones que tenen aquest mal moment a la vida que els porta a fer una cosa de la qual després potser es penediran tota la vida», va afirmar en declaracions als mitjans.

Després que els rectors de Constantí i Arbeca haguessin estat destituïts en fer-se públic que havien estat investigats pel Vaticà per presumptes abusos infantils entre el 2015 i el 2016, l'arquebisbe va defensar que «en aquest moment no poden estar a les parròquies» perquè és difícil que «la gent ho entengui». Tot i això, va dir que «han pogut tenir els seus errors o faltes, però no són tan greus com per dir que han de ser secularitzats».

Després que els rectors de Constantí i la Canonja, Xavier Morell, i el d'Arbeca, Josep Maria Font, hagin deixat el càrrec, l'arquebisbe creu que «no poden estar en aquests moments a les parròquies». Amb tot, segons Pujol, va ser una decisió presa pels religiosos. Per Pujol, Morell i Font «no són uns desgraciats», i va considerar que «han pogut tenir els seus errors i les seves faltes, però no són tan greus com per dir que hagin de ser secularitzats».

Tot i això, deixar d'estar al capdavant de les parròquies «és millor per a ells», va dir Pujol, «i estimant-los com jo els estimo, perquè són mossens de la diòcesi». Per a Pujol, «ha de passar un temps» perquè s'ha format un «rebombori» arran de la confirmació que el Vaticà va investigar els dos clergues. Sense que hagi especificat a què es dedicaran ara, perquè forma part «de la seva vida privada», Pujol va dir que tindran un «temps de descans» i que «cadascú farà la seva vida, o potser diran que necessiten fer un viatge i marxar». Sobre la possibilitat que puguin tornar a exercir, Pujol ho va deixar en suspens: «Ja ho veurem, perquè si m'han de tornar a muntar un rebombori com aquest...!», va dir, rient.

Pel que fa al nomenament dels mossens, Pujol va explicar que va considerar que eren persones «que podien tornar a exercir el ministeri» passat un temps i que va «nomenar amb tota la confiança».

L'arquebisbe va fer balanç dels casos d'abusos que s'han fet públics des de diumenge. Pel que fa al de mossèn Llagostera, denunciat per abusos a menors a Constantí en excursions al Pirineu, Pujol els va qualificar «d'execrables i tristos». «Després de 50 anys hi ha persones que han parlat i condemno els fets absolutament i estic amb les víctimes amb un dolor molt gran, perquè vaig conèixer mossèn Pere, que era un home molt estimat», va dir.



Denúncies dels professors

El Departament d'Educació no va denunciar davant la policia ni davant la Fiscalia el 2011 el sacerdot Josep Maria Font, al qual, no obstant això, va expulsar d'una escola de Cabra del Camp on impartia religió després que els professors avisessin d'un comportament inapropiat del docent.

Font, que ahir va cessar com a rector de diverses localitats lleidatanes en aparèixer el seu nom vinculat a investigacions d'abusos en el passat, va ser apartat pel Departament d'Educació de la docència perquè alguns professors el van sorprendre amb dues alumnes a soles assegudes a la seva falda.

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, va reconèixer que, després de les sospites sobre el capellà docent, els serveis territorials del seu departament no van traslladar la comunicació a la policia ni a la Fiscalia i es va mostrar obert a «revisar» els casos passats. «I si observem que algú no ha actuat com calia obrirem expedient», va dir en declaracions als periodistes. Després de reiterar el seu compromís de «tolerància zero» amb els casos d'abusos, Bargalló va informar que ha donat instruccions precises perquè «si es rep una comunicació de la direcció d'un centre alertant que un professor ha efectuat contactes físics inapropiats o en té indicis ha de comunicar-ho a la Fiscalia i els Mossos d'Esquadra».