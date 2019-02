«L´Estat jutjarà 12 persones de pau però al seu costat hi trobaran el 80% del poble»

El president del Parlament, Roger Torrent, ha llegit una declaració institucional aquest dijous al migdia a l'auditori de la cambra, per l'inici del judici de l'1-O, previst pel 12 de febrer: "L'Estat jutjarà 12 persones de pau per les seves idees i no per les seves accions (...). Al costat seu hi trobaran el 80% del poble de Catalunya que rebutja la repressió i que no renunciarà a decidir democràticament el seu futur". Torrent ha constatat que els independentistes seuran al banc dels acusats tot i que ha advertit que "demà" ho poden fer altres col·lectius amenaçats, com "les feministes, els antifeixistes, els ecologistes o els sindicalistes". A Torrent l'han acompanyat el president del Govern, Quim Torra, a més de consellers de l'executiu i diputats dels grups parlamentaris de JxCat, ERC, CatECP i la CUP.

El president parlamentari ha reiterat que cal una solució "democràtica" al conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, i ha remarcat que la "repressió" no acabarà amb la voluntat "immensament majoritària" dels catalans i catalanes d'exercir el dret a l'autodeterminació. Així mateix, Torrent ha afegit que la "persecució penal" dels representants del poble de Catalunya i els líders de les entitats civils ha generat una "crisi democràtica sense precedents" que amenaça els drets i les llibertats de tota la ciutadania, no només els independentistes.

Torrent també ha insistit que al llarg del procediment judicial s'han produït "múltiples irregularitats i vulneracions de drets" que no permeten confiar en la celebració d'un "judici just". Finalment, el president del Parlament s'ha compromès a treballar "sense descans" per un país en què els conflictes polítics es resolguin fent política, no mitjançant els tribunals.

Minuts abans que comencés l'acte a l'Auditori, el Suprem ha rebutjat donar més temps a les defenses i manté el 12 de febrer com a data d'inici del judici. El president del Govern, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, assistiran al tret de sortida de la sessió al Suprem. La resta de consellers de l'executiu també ho faran en dies posteriors, a l'espera d'establir un calendari.



Mobilitzacions sobiranistes



D'altra banda, els partits sobiranistes, sindicats de treballadors i ANC i Òmnium han anunciat una "manifestació massiva" el 16 de febrer a la Gran Via de Barcelona "en defensa de la democràcia" i "contra la judicialització de l'exercici de drets fonamentals". En una roda de premsa al Palau Robert d'aquest dijous, representants del sobiranisme han presentat mobilitzacions unitàries contra la causa general de l'1-O.

A banda de la manifestació a Barcelona, també han fet una crida mobilitzar-se a Madrid el 16 de març -han assegurat que n'estan concretant els detalls-, i han donat suport a la vaga general del 21 de febrer convocada per la Intersindical-CSC. En el marc de l'inici del judici, convoquen aturades de 10 minuts a les 12 h davant els centres de treball el 12 de febrer, així com "grans mobilitzacions" descentralitzades a la tarda.