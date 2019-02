Localitzen un menor a Barcelona el pare del qual l'havia segrestat a Holanda

La Policia Nacional va localitzar en un habitatge de Barcelona un menor de vuit anys que havia estat sostret de la seva mare el 12 de juny del 2018 a la ciutat holandesa de Kruisstraat pel seu pare i un amic seu. Segons va informar el cos policial en un comunicat ahir, aquell dia, el pare, que té nombrosos antecedents per delictes violents, va introduir per la força el nen en un vehicle i va fugir. Les autoritats holandeses van detectar la presència dels implicats a Catalunya i van emetre el 27 de juliol una ordre europea d'investigació en què se sol·licitava la localització i protecció del menor.Avisaven que el menor havia estat sostret pel seu pare a la mare, que ostenta la pàtria potestat i la custòdia en exclusiva del nen, i advertien que el progenitor era una persona "violenta i perillosa" pels seus antecedents.Després de comunicar aquest extrem a les autoritats espanyoles, els agents de la Unitat de Família i Dona (UFAM) central de la Policia Nacional van començar les gestions operatives per localitzar el menor per localitzar-lo, protegir-lo i retornar-lo a la seva mare.