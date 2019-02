El Parlament autoritza el Govern a endeutar-se mentre no hi hagi comptes

El Parlament va validar ahir el decret llei del Govern català que autoritza la Generalitat i les entitats financeres del sector públic a formalitzar operacions d'endeutament mentre no s'aprovin els pressupostos catalans i segueixi en vigor la pròrroga actual. L'encarregat de presentar el decret davant de la Cambra va ser el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, i la norma va superar el tràmit amb els 60 vots a favor de JxCat i ERC. les 65 abstencions del PSC, els comuns, el PP i Cs i els 4 vots en contra de la CUP.Aragonès ha destacat la importància d'aprovar aquest decret per garantir el funcionament de la Generalitat, però ha recalcat que encara té més "transcendència" que el Govern català pugui aprovar els pressupostos del 2019, cosa que ara mateix no té garantit.El vicepresident del Govern ha explicat que aquest decret permetrà a la Generalitat afrontar venciments que aquest primer trimestre ascendeixen als 4.000 milions d'euros, i amortitzacions per valor de 52 milions d'entitats el dèficit de les quals computa en el de l'administració catalana.