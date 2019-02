PDeCAT confirma l´esmena a la totalitat però manté "la porta oberta a negociar"

El PDeCAT i JxCat han arribat a un acord per presentar una esmena a la totalitat als pressupostos del govern espanyol, divendres a les 12:00 hores. Així ho han decidit en una reunió de la direcció de les dues formacions amb el president del Govern, Quim Torra, i l'expresident Carles Puigdemont -per videoconferència-, aquest dijous a la tarda al Parlament.

En una roda de premsa posterior, el portaveu del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, ha avisat el PSOE que manté "la porta oberta fins al darrer moment" per negociar. A més, Campuzano ha exigit al president espanyol, Pedro Sánchez, concreció en el diàleg, a més de la taula de partits espanyols i la figura del relator, com a condicions per valorar la retirada de l'esmena, aquest dimecres.