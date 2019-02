El PP, Cs i Vox es manifestaran contra Sánchez pel «relator»

PP, Ciutadans i Vox van cridar ahir a una gran mobilització social al carrer diumenge que ve a Madrid en contra de la política del Govern de Pedro Sánchez, al qual acusen de cedir davant dels independentistes per acceptar la figura d'un relator que coordini el diàleg entre els partits catalans.

En una entrevista amb EFE, el líder del PP, Pablo Casado, va qualificar «d'alta traïció» a Espanya l'actitud de Sánchez davant l'independentisme i va amenaçar presentar una moció de censura contra un president del Govern central que, precisament, va arribar a La Moncloa gràcies a aquest mateix mecanisme parlamentari.

Casado va qualificar Sánchez de «traïdor» i va considerar que està deslegitimat per continuar ni un dia més al Govern espanyol per una negociació que veu com «el més greu que ha passat des del cop d'Estat del 23-F».

«El president del Govern -central- ha de convocar eleccions de manera immediata i si no ho fa no descartem cap mecanisme per forçar-lo a complir amb la seva paraula i a escoltar el clam de la societat espanyola», va alertar.

Una moció de censura que, a diferència de la que va desallotjar el PP i Mariano Rajoy del Govern el mes de juny passat, no compta encara amb una majoria suficient.

Abans que es materialitzi la possibilitat d'aquesta moció de censura, PP i Ciutadans van convocar els espanyols a una gran mobilització aquest pròxim diumenge a la plaça de Colom de Madrid.

Els «populars» criden a manifestar-se «sense més bandera que l'espanyola» davant un president del Govern que «pretén vendre el país per seguir a La Moncloa».

El PP calcula que assistiran una xifra superior a les 20.000 persones, i justifica la urgència de la convocatòria en el «fet inèdit i sense precedents» que l'Executiu ha acceptat suposadament la presència de «negociadors» en la relació amb la Generalitat, cosa que el Govern nega.

Des de Ciutadans, Albert Rivera va anunciar la seva intenció d'organitzar aquest diumenge un gran acte que sigui «un front cívic» contra Pedro Sánchez per transmetre-li que «ja n'hi ha prou» amb la seva política respecte a Catalunya.

PP i Ciutadans negocien ara el format de la concentració, a la qual es va sumar també Vox, que va fer una crida a tots els seus simpatitzants i «a tots els espanyols» a protestar contra el Govern de Sánchez.

Paral·lelament, la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, i la portaveu del Govern de la Generalitat, Elsa Artadi, es van emplaçar ahir a la tarda a seguir parlant en els propers dies, després de les discrepàncies entre els dos executius a l'entorn de la figura del relator per al diàleg sobre la crisi a Catalunya.



Líders territorials «perplexos»

L'equip de Pedro Sánchez vol seguir endavant amb la figura del «relator» malgrat de crítiques com les de diversos barons del PSOE que es van oposar al que consideren una cessió a l'independentisme.

Sense anar més lluny, l'exvicepresident del Govern Alfonso Guerra va carregar contra el «disbarat» per part del Govern de negociar amb un relator perquè segons ell suposa equiparar Espanya amb països en conflicte com pugui ser Iemen, que porta anys en guerra. «Això ens equipara a Burkina Faso», va dir l'exvicepresident.

També van criticar-ho membres del partit com Emiliano García-Page, que es mostra «perplex» perquè faci falta un «testimoni» del diàleg, a l'hora que ha demanat al Govern del seu partit que «es mantingui al seu lloc des del fons, en la defensa de la Constitució, però també en les formes».

També van arribar crítiques de l'exportaveu socialista al Congrés i diputada per Valladolid, Soraya Rodríguez, que va reclamar a la direcció del PSOE que la política territorial torni a ser «consensuada» per totes les federacions i que no sigui el PSC el que marqui el pas en el diàleg sobre Catalunya.