El sobiranisme anuncia manifestacions a Barcelona i Madrid contra el judici de l'1-O

Fotografia de família al final de l´acte de presentació de les mobilitzacions de protesta al judici sota el lema ´L´autodeterminació no és delicte´. ACN

Els partits sobiranistes, sindicats de treballadors i ANC i Òmnium han anunciat una "manifestació massiva" el 16 de febrer a la Gran Via de Barcelona "en defensa de la democràcia" i "contra la judicialització de l'exercici de drets fonamentals". En una roda de premsa al Palau Robert, representants del sobiranisme han presentat mobilitzacions unitàries contra la causa general de l'1-O. A banda de la manifestació a Barcleona, també han fet una crida mobilitzar-se a Madrid el 16 de març -han assegurat que n'estan concretant els detalls-, i han donat suport a la vaga general del 21 de febrer convocada per la Intersindical-CSC. En el marc de l'inici del judici, convoquen aturades de 10 minuts a les 12 h davant els centres de treball el 12 de febrer, així com "grans mobilitzacions" desecentralitzades a la tarda.