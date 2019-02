«De cop s´ha notat una frenada fortíssima i la gent ha sortit disparada»

Un xoc entre dos trens a l'R4 entre Manresa i Sant Vicenç ha provocat la mort d'un usuari i n'ha deixat ferits vuit més. En el tren que anava en direcció a Manresa hi havia Laia Camps, que ha cedit el seu testimoni a Regió7.

Camps assegura que el trajecte transcorria «amb total normalitat» fins que de cop «s'ha notat una frenada fortíssima i tothom ha sortit disparat». En aquests instants, Camps i la resta de passatgers que tenen suficient mobilitat es troben dins del tren que anava cap a Manresa, que els deixarà a la capital del Bages.

Segons explica aquesta usuària, els dos trens «no han arribat a xocar frontalment, han impactat més de costat». El problema, però, ha estat que amb la forta frenada «els vagons del mateix tren han picat entre ells, perquè a més hi havia un petit revolt». Camps explica que ells no ho ha notat tant perquè anava a darrere, però que a un vagó davanter hi havia «molta gent greu» que «tothom ha intentat ajudar com podia».

En tractar-se d'una zona «de difícil accés», els serveis d'emergències atenen «com poden» els passatgers més greus a l'espera de poder-los traslladar a Manresa. Camps també explica que hi ha hagut «moltes complicacions» per poder treure la maquinista del tren.