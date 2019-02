La diputada Jenn Díaz diu al Parlament que va patir violència masclista

La diputada d'ERC Jenn Díaz va explicar ahir davant el ple del Parlament que va ser víctima de «violència masclista, física i psicològica» fa deu anys.

Així ho va revelar durant el debat d'una moció sobre «les actituds negacionistes que posen en perill els drets de les dones», presentada per JxCat.

Díaz va recordar diferents casos de violència masclista i d'assassinats de dones en els últims temps, tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya.

I tot seguit, al final de la seva intervenció i visiblement emocionada, va explicar: «Hola, em dic Jenn Díaz i fa deu anys vaig ser víctima de violència masclista, física i psicològica».

Després d'això, els diputats presents a l'hemicicle, llevat de part de la bancada de Ciutadans, es van posar en peu i li van dedicar una sonada ovació.

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, no era a l'hemicicle durant la intervenció de Díaz però, al final del ple, va acudir fins a l'escó de la republicana, juntament amb el diputat de la formació taronja Jorge Soler, per interessar-se per ella i per traslladar-li el seu suport.