ERC anuncia una gira internacional de diputats per denunciar el judici

ERC posa en marxa aquest divendres una gira internacional dels seus diputats per denunciar el judici de l'1-O. Així s'ha acordat en la reunió que el grup parlamentari dels republicans celebra a Ginebra (Suïssa) amb la seva secretària general, Marta Rovira.

D'aquesta manera doncs els diputats republicans, com a "ambaixadors", es traslladaran a l'exterior per explicar a parlamentaris d'altres estats la "repressió política" i la voluntat d'una "sortida política" al conflicte amb l'Estat, ha explicat Rovira en una atenció als mitjans des de Ginebra sense concretar més. En paral·lel, els republicans convidaran a Madrid observadors internacionals per seguir el judici contra l'1-O al Tribunal Suprem.