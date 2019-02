El judici al Procés, en directe

La Sala Penal del Tribunal Suprem jutja des del dimarts 12 de febrer els 18 líders independentistes per als quals es demanen penes de presó per delictes de rebel·lió, sedició, desobediència i malversació de fons públics. L'anomenat «judici del procés» seurà al banc dels acusats a Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.





13.23 h

El Suprem suspèn fins dijous al matí el judici amb la previsió de començar amb l'interrogatori de Junqueras

13.17 h

El Suprem permetrà que els acusats portin llaços grocs a la sala

13.10 h

L'advocacia de l'Estat: "És un judici penal amb totes les garanties i no mereix cap altra qualificació"

11.58 h

La fiscalia: «El poder dels Mossos es va posar completament al costat de la rebel·lió»

10.53 h

La fiscalia: "L'ús de la violència no es pot atribuir a la policia sinó a qui va mobilitzar ciutadans com a murs humans"

10.21 h

La fiscalia carrega contra les defenses per presentar els acusats com a "víctimes de persecució política"

10.09 h

Comença la segona jornada

09.52 h

La dona de Turull constata que aturar la vista per unes eleccions seria "l'última prova" que és un "judici polític"

09.48 h

La imatge dels 12 acusats al Suprem, portada al 'Financial Times'

09.30 h

Salellas explica que a Marchena li va agradar que cités una sentència del Suprem de la qual ell n'era ponent

08.52 h

Fiscalia, advocacia de l'Estat i acusació popular intervindran en el tràmit de les qüestions prèvies

08.46 h

Turull i Forn expliquen que no tenen despertador i que piquen la paret de la cel·la per avisar-se i no dormir-se

13/02/19

19.41 h

Torra tornarà a assistir al judici del Suprem quan declarin Forcadell, Sànchez i Cuixart

18.53 h

Finalitza la primera jornada del judici al procés

18.41 h

La defensa de Borràs denuncia una "extralimitació" de Vox amb l'acusació d'organització criminal

18.38 h

ERC avisa que les sentències de l'1-O provocaran una "fractura emocional immensa" entre Catalunya i Espanya

17.39 h

Una simpatitzant de Vox carrega contra els acusats davant de la dona de Junqueras

16.54 h

El vicepresident de la Comissió Europea diu que la causa contra els independentistes "no és una qüestió política"

16.57 h

La defensa de Cuixart: "No existeix un dret fonamental a la unitat d'Espanya però sí un dret a la reunió pacífica"

16.10 h

Els Mossos desallotgen els manifestants que s'han concentrat a la Fiscalia Superior de Catalunya

Els Mossos d'Esquadra comencen a desallotjar un a un els concentrats davant la Fiscalia Superior de Catalunya. ACN

16.10 h

Junqueras demana als quadres d'ERC que l'acompanyin a Madrid el dia que declari al judici

14.07 h

Un grup d'eurodiputats d'esquerres, liberals i verds anuncien que seguiran la causa com a «observadors» a Madrid

14.06 h

Puigdemont: «Durant el judici es desemmascararan moltes de les construccions que han portat fins aquí"

13.20 h

El web del Suprem que retransmet el judici en directe, penjat per un atac informàtic

13.20 h

Recés de mitja hora

12.53 h

El lletrat de Sànchez, Rull i Turull al tribunal: "Facin de jutges, no de salvadors de la pàtria"

12.40 h

Concentració davant la seu de la Generalitat a Girona

ALBA CARMONA

12.29 h

Els CDR es concentren a la Fiscalia Superior de Catalunya

12.26 h

La defensa de Forn demana que s'acumulin les causes de l'Audiència Nacional i del Suprem

12.06 h

Els sindicats gironins es mobilitzen per donar suport als processats per l'1-O

LAURA CUGAT

11.15 h

L'advocat de Junqueras afirma que la causa "atenta contra la dissidència política"

11.10 h

La primera ministra d'Escòcia diu que el judici de l'1-O "hauria de preocupar tots els demòcrates"

10.46 h

La Comissió Europea es nega a fer cap "comentari" sobre el procediment judicial

10.27 h

Comença el judici de l'1-O al Suprem

10.25 h

Vox demana un judici "sense impunitat i sense indults"

10.10 h

Bonvehí: "El judici és una autèntica vergonya per a l'Espanya del segle XXI"

09.53 h

Alguns familiars dels presos tenen problemes per accedir al Suprem

09.26 h

Torrent: "És un dia dolorós però també un dia de dignitat democràtica"

09.19 h

Torra arriba al Suprem per assistir a la primera sessió del judici

09.00 h

Torra: "L'estat espanyol, davant del mirall d'un capítol vergonyós de la seva història"

L'estat espanyol, davant del mirall d'un capítol vergonyós de la seva història. No ens hem de defensar de res, acusaren aquest estat amb tota la fermesa i determinació!#freetothom #JoAcuso



pic.twitter.com/kkbED9rfO6 — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 12 de febrer de 2019

08.52 h

Els presos ja són al Tribunal Suprem

08.33 h

Els presos arriben a l'Audiència Nacional

ACN

07.59 h

Els encausats de l'1-O ja estan de camí al Suprem

07.41 h

Els CDR tallen la Gran Via a Barcelona

07.00 h

Els CDR tallen l'AP-7 a Sant Celoni

12/02/19

El tribunal del judici de l'1-O ha suspès fins aquest dijous a les deu del matí les sessions un cop totes les parts han fet les seves al·legacions en el tràmit de les qüestions prèvies. Ara, el tribunal ha de deliberar si resol les peticions de les defenses abans de començar amb els interrogatoris o bé ja ho fa en sentència. El president del tribunal, Manuel Marchena, ha emplaçat les parts a aquest dijous al matí previsiblement per començar amb el primer interrogatori, el del vicepresident del Govern Oriol Junqueras, a l'espera del que acabin decidint els magistrats sobre les qüestions prèvies.El tribunal del judici de l'1-O permetrà que els 12 acusats portin llaços grocs a la sala de vistes durant les sessions del Tribunal Suprem. Aquest és el criteri fixat i que ha explicat el president del tribunal, Manuel Marchena, després d'una petició de l'acusació popular, exercida per Vox, perquè no es permetés aquest símbol a al sala durant el judici. Marchena ha citat doctrina del Tribunal Europeu dels Drets Humans per justificar la decisió, en concret dues sentències contra Bòsnia i contra Bèlgica de desembre del 2017 i setembre del 2018 en què els dos països van ser condemnats "per no permetre l'ús de símbols que van ser considerats pel tribunal com a religiosos".La cap de penal de l'Advocacia de l'Estat, Rosa María Seoane, s'ha oposat a les al·legacions fetes per les defenses sobre vulneracions de drets fonamentals i ha apuntat que el judici es fa amb "totes les garanties". "És un judici penal amb totes les garanties i no mereix cap altra qualificació", ha manifestat, sostenint que el que es jutja són "fets que encaixen en el suposat de diferents delictes". Seoane també ha defensat la secretària d'Estat responsable de la campanya Espanya Global, Irene Lozano, que va parlar de "condemnats". Unes declaracions que, segons les defenses, vulneren el dret a presumpció innocència. Segons Seoane, com que parlava en anglès a la CNN i no és la llengua materna es va "contextualitzar". Per explicar-ho, ho ha comparat amb les queixes dels advocats per la traducció al català.El fiscal Fidel Cadena ha assegurat aquest dimarts que durant l'1-O "el poder dels Mossos d'Esquadra es va posar completament al costat de la rebel·lió", juntament amb "muralles humanes que es van llençar contra les forces de seguretat de l'Estat". D'aquesta manera ha argumentat que es va incórrer en la "violència i intimidació" per justificar l'acusació del delicte de rebel·lió. Cadena, un dels dos fiscals que participen en la sessió d'aquest dimecres al judici de l'1-O al Tribunal Suprem, ha dit que "no és la ideologia", i ha alertat que "sortir de la legalitat constitucional" situa "en l'àmbit de la il·legalitat", i que això "propendeix a l'autoritarisme". Cadena ha reblat que "no hi ha sobirania catalana".El fiscal del Tribunal Suprem Javier Zaragoza ha atribuït la violència de l'1-O als líders independentistes i ha eximit de responsabilitats els policies. "L'ús violent no es pot atribuir als policies, sinó a qui coneixia la legalitat i va mobilitzar ciutadans com a murs humans per impedir l'actuació policial", ha manifestat en la segona sessió del judici. La defensa de Cuixart va acusar d'encobrir la tortura per incloure com a prova la relació dels policies ferits però no la de ciutadans. La Generalitat va fixar la xifra el 1.066 ferits. "Identificar l'ús legítim i proporcionat de la força policial com a tortura o tracte degradant és un disbarat jurídic", ha replicat al lletrat de Cuixart, Benet Salellas.La fiscalia ha carregat contra les defenses per presentar els acusats com a "víctimes d'una persecució política" i ha assegurat que no és un judici polític contra l'independentisme i el seu projecte polític sinó "en defensa de la democràcia espanyola i l'ordre constitucional". "Seria un greu exercici d'irresponsabilitat si la justícia no hagués reaccionat", ha defensat el fiscal Javier Zaragoza en el segon dia de judici. Per això, la fiscalia impugnarà totes les al·legacions fetes per les defenses. "Es volen transformar en víctimes els que han trencat la Constitucional i paradoxalment asseure al bancs dels acusats l'Estat", ha recriminat Zaragoza, que insisteix que "ningú està perseguit per les seves idees a Espanya".Blanca Bragulat, la dona de Jordi Turull, ha constatat aquest dimecres que aturar la vista per unes eleccions generals seria "l'última prova" que aquest és un "judici polític". "No sé si seran valents per fer això", ha afegit en declaracions a Catalunya Ràdio, on ha constatat que és "impossible" que el judici duri tres mesos. Bragulat, que ha reconegut que va ser "impactant" veure "tot un govern allà assegut", també ha aprofitat per criticar que la representant de l'advocacia de l'Estat, Rosa María Seoane, fes "ganyotes" durant la vista. Va ser una "falta de respecte cap a les defenses i les persones que estem allà, no poden anar fent comentaris o ganyotes", ha recriminat.El prestigiós diari econòmic 'Financial Times' situa en portada de l'edició en paper el judici de l'1-O. L'endemà de l'inici del procés al Suprem, el rotatiu mostra una imatge dels 12 acusats dins la sala del tribunal sota el titular "Els catalans van a judici pel referèndum". En el text que acompanya la imatge en portada, el diari explica que dotze exlíders independentistes van "aparèixer en un tribunal" ahir acusats de càrrecs vinculats al referèndum i destaca que alguns d'ells fan front a la sedició i la rebel·lió, que podrien comportar penes de presó de fins a 25 anys.Benet Salellas, un dels advocats de Jordi Cuixart, ha explicat aquest dimecres que el magistrat Manuel Marchena li va agrair que cités una sentència del Tribunal Suprem de la qual ell n'era ponent per argumentar el cas, i no només parlés de jurisprudència europea. "No sé si m'ho deia una mica murri o des de quina perspectiva m'ho deia, però em posava en valor que haguéssim parlat també del Suprem", ha apuntat en declaracions a Catalunya Ràdio sobre la conversa que va mantenir amb el magistrat. Salellas ha opinat que és possible que Oriol Junqueras ja acabi declarant aquest mateix dimecres, perquè "hi ha un interès del tribunal de donar molta embranzida al judici".Les tres acusacions, la fiscalia, l'advocacia de l'Estat i l'acusació popular exercida per Vox exposaran els seus arguments en el tràmit de les qüestions prèvies, després que en la primera sessió ho fessin les defenses dels 12 acusats. No està previst que cap de les tres acusacions formulin cap al·legació, sinó que exposarà els arguments de rebuig de les exposades per les defenses. Un cop acabi aquest tràmit, el tribunal que presideix el magistrat Manuel Marchena decidirà si resol les al·legacions abans de començar els interrogatoris o ho fa posteriorment en sentència. No es descarta, doncs, que aquest mateix dimecres comencin les interrogatoris amb el de l'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras.Els exconsellera Jordi Turull i Joaquim Forn relaten en articles a 'El Nacional' les últimes hores abans de l'inici del judici, el trasllat i les primeres impressions dins la sala del Tribunal Suprem (TS). Tots dos expliquen que a les 7 hores han de sortir de la presó en direcció al tribunal i com que no tenen despertador han decidit picar la paret de la cel·la per assegurar que els set homes independentistes presos, que estan en cel·les seguides, estiguin desperts. Turull explica que els pantalons li van grans perquè ha perdut pes i que espera que no es noti. Tots dos narren que no els han posat manilles per fer el trasllat en furgoneta de 50 minuts. Però sí que n'han posat a Junqueras, Forn, Rull i Romeva en el trasllat de 5 minuts entre l'Audiència Nacional i el Suprem.El president de la Generalitat, Quim Torna, preveu tornar a Madrid per assistir al judici de l'1-O que se celebra al Tribunal Suprem quan declarin l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, el president de la Crida, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, segons han confirmat a l'ACN fonts de la Presidència. Torra ha assistit aquest dimarts a la primera sessió del judici, que ha començat passat un quart d'onze del matí i ha acabat poc abans de les set de la tarda. Està previst que en la sessió d'aquest dimecres, la segona del judici, hi assisteixin en representació del Govern les conselleres Alba Vergés i Teresa Jordà. En la sessió de dimecres ja podria començar a declarar l'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras.L'advocada de l'exconsellera Meritxell Borràs, Judit Gené, ha denunciat aquest dimarts que l'acusació popular, exercida per Vox, s'ha "extralimitat" amb l'acusació pel delicte d'organització. Durant el tràmit de qüestions prèvies, Gené ha denunciat que Vox "pretén tipificar uns fets que la interlocutòria de processament no recull" en relació a Borràs. Per això que creu l'escrit de Vox s'ha "extralimitat" per "intentar fraudulentament acusar Borràs d'uns fets pels que havia estat exclosa". Vox és l'única acusació que imputa aquest delicte als 12 acusats. La fiscalia i l'advocacia de l'Estat acusen Borràs dels delictes de malversació i desobediència.El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha avisat que les sentències del judici de l'1-O -que ha començat aquest dimarts- provocaran una "fractura emocional immensa" entre Catalunya i Espanya. En la seva intervenció a l'hemicicle durant el debat dels pressupostos generals de l'Estat, aquest dimarts a la tarda, Tardà ha insistit amb la importància que el govern espanyol continuï dialogant amb la Generalitat. El diputat republicà ha apostat per construir escenaris de diàleg i negociació que provoquin, amb el temps, que es pugui arribar a "acords satisfactoris" per les dues parts. "Si ens fem trampes des del moment zero, com aspirarem a culminar amb èxit la negociació?", ha preguntat.Una simpatitzant de Vox ha carregat contra els acusats del procés, ha negat que siguin pacífics i ha al·legat que aquest dimarts Catalunya "està incendiada" pels talls de les carreteres. Ho ha fet al passadís del Tribunal Suprem davant dels familiars dels acusats en el judici del procés, entre els quals hi havia la dona d'Oriol Junqueras, per qui la Fiscalia demana 25 anys de presó, i la filla de Jordi Turull.El vicepresident de la Comissió Europea, Jyrki Katainen , ha dit que la causa judicial contra els independentistes "no és una qüestió política". Durant la roda premsa després de la reunió de l'executiu de la UE, Katainen ha dit que no vol "polititzar la situació" fent cap "comentari". Preguntat per l'ACN si la CE té previst seguir d'alguna manera el judici de l'1-O, Katainen no ha respost a la pregunta i s'ha negat a ser repreguntat al respecte. D'altra banda, el vicepresident ha assegurat que té "total confiança en el sistema legal a Espanya" i que donen "suport a les institucions legals i democràtiques" de l'Estat espanyol.Un dels lletrats de l'equip de defensa de Jordi Cuixart, Benet Salellas, ha defensat el dret fonamental a reunió pacífica i ha criticat que el seu representat estigui acusat de rebel·lió per "practicar-lo i defensar-lo". "Manifestacions massives i pacífiques es consideren delicte, això és incompatible amb un estat social i de dret", ha manifestat. A més, ha advertit que no es pot anteposar "la defensa de la unitat d'Espanya als drets fonamentals". "No existeix un dret fonamental a la unitat d'Espanya però sí un dret a la reunió pacífica", ha sostingut. Per això, ha demanat al tribunal que "depuri" i "filtri" els escrits de les acusacions per tal d'eliminar aquestes qüestions i ha recriminat que 50 folis de l'escrit de la fiscalia es dediquin a parlar de les manifestacions. I ha advertit: "Cal depurar els escrits perquè sinó qui condemnaran a Estrasburg serà l'estat espanyol".S'han assegut a terra i els agents els van apartant un a unEls Mossos d'Esquadra ha desallotjat aquest dimarts al migdia els concentrats davant les portes de la Fiscalia Superior de Catalunya, al carrer Pau Claris, entre els carrers València i Mallorca. Ho han fet després que els encapsulessin i els concentrats responguessin a aquesta acció seient a terra. Els agents han començat a desallotjar els manifestants un a un, els identificaven i els feien allunyar-se d'aquesta zona, a la cruïlla entre els carrers València i Pau Claris. Entre les consignes que canten els manifestants hi ha les de 'Llibertat presos polítics', 'No us mereixeu la senyera que porteu', 'El vostre conseller és a la presó' o 'Miquel Buch dimissió'. El darrer concentrat que els agents han fet aixecar ha estat, Carles Riera, diputat de la CUP.El president d'ERC preveu que el seu interrogatori serà el 14 o el 19 de febrerEl president d'ERC,, ha enviat una carta als quadres del partit per demanar-los que l'acompanyin davant el Tribunal Suprem (TS) el dia que hagi de declarar al judici de l'1-O. Segons la carta que ha avançat 'El Món', Junqueras situa el dia del seu interrogatori el dijous 14 de febrer o el dimarts 19 de febrer i explica que s'habilitarà un espai a Madrid per poder seguir en directe la seva declaració. Per a Junqueras, es tracta "d'un dels judicis més importants de la història del país" i ha subratllat que s'està jutjant la democràcia mateixa perquè és "una causa general que persegueix adversaris polítics i un canvi polític"."En aquest judici, veiem com l'Estat ha decidit apostar per la repressió en comptes de fer-ho per la política, la judicialització com a resposta a la voluntat democràtica de decidir del poble de Catalunya. Ara més que mai, doncs, hem de tornar a demostrar la força de la majoria de persones que defensem els drets i les llibertats, la força de la suma dels que entenem que la democràcia sempre guanya, la força de les lluites compartides perquè es faci justícia", defensa Junqueras en la missiva.El president d'ERC afegeix que els acusats són els que estan davant el tribunal però, en realitat, afirma que es jutgen milions de persones i la voluntat de resoldre les qüestions polítiques amb les urnes.En una roda de premsa per l'inici dels judicis de l'1-O, la Plataforma Diàleg UE-Catalunya de l'Eurocambra ha dit que "seguirà de prop" el procediment judicial contra els 12 líders independentistes acusats de rebel·lió i sedició. Aquest grup europarlamentari concretarà en els "pròxims dies" les dates de la missió i els membres de l'Eurocambra que participaran, segons ha pogut saber l'ACN. La plataforma ha rebutjat "la falsa narrativa darrere de les acusacions" i ha denunciat que es tracta "d'un judici polític".L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, creu que durant el judici s'aniran "desemmascarant" moltes de les "construccions" que han acabat portant davant del Tribunal Suprem dotze polítics i activistes, la gran majoria membres del seu Govern. Segons Puigdemont, amb el judici de l'1-O, el sistema judicial espanyol passarà un "test d'estrès". L'expresident ha denunciat que "no hi ha proves, no hi ha fets i no hi ha crim i, en canvi, hi ha persones innocents que seuen a la banqueta dels acusats". Puigdemont també ha criticat que el Suprem no el deixi ser testimoni dels fets. "Crec que hi tinc alguna cosa a dir", ha destacat en referència als membres del Govern que ell dirigia. Puigdemont ha fet aquestes declaracions aquest dimarts des de la seu del Govern a Berlin.El web del Tribunal Suprem que retransmet el judici en directe s'ha penjat durant uns 40 minuts, els primers de la vista d'aquest dimarts. Segons han informat fonts del CGPJ, el web ha patit "algunes incidències" a l'inici de la sessió a causa de l'enviament de peticions "malicioses", més de 40 per segon, que han provocat que el web se saturés "puntualment". Les mateixes fonts indiquen que el problema ha quedat solucionat abans de les 11.00 hores i que des d'aquella hora la retransmissió del judici s'ha fet amb normalitat. El judici ha començat poc minuts després de les deu i vint minuts del matí.El judici començara de nou a les 13:45 h.El lletrat de Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull, Jordi Pina, ha demanat als membres del tribunal que "facin de jutges, no de salvadors de la pàtria". Pina s'ha referit a la carta que va enviar el president del Suprem, Carlos Lesmes, al magistrat instructor del 13, Juan Antonio Ramírez Suñer, quan va morir i on li reconeixia haver "canviat el rumb de la història". "Semblaria que els magistrats estan per defensar la unitat d'Espanya perquè sinó és impossible d'entendre les frases", ha manifestat. A més, ha acusat la fiscalia d'evitar que l'1-O es jutgi a Catalunya. Ha recordat que la setmana passada el fiscal del cas Trapero, Pedro Rubira, (a l'Audiència Nacional) va qüestionar la "imparcialitat i la serenitat" dels tribunals catalans per jutjar els fets. Segons Pina, aquest fet serveix per "obtenir més llum" del per què no s'ha volgut enviar la causa a Catalunya.Treballadors de la Generalitat a Girona i ciutadans s'han concentrat aquest migdia davant l'edifici Santa Caterina per reclamar la seva llibertat coincidint amb l'inici del judici als líders independentistes al Tribunal Suprem. Durant l'acte s'ha fet un minut de silenci i posteriorment les persones concentrades han llançat crits de "Llibertat". La concentració s'ha tancat cantant l'himne dels Segadors.Desenes de membres dels CDR estan concentrats a les portes de la Fiscalia Superior de Catalunya, al carrer Pau Claris. Els comitès insten a ocupar la seu de l'entitat a Barcelona, però l'entrada està custodiada pels Mossos d'Esquadra. Els concentrats criden consignes com "Sense desobediència no hi ha independència" o "Ràbia" per l'inici del judici de l'1-O.La defensa de Joaquim Forn, exercida per Xavier Melero, ha demanat en la fase de qüestions prèvies que les causes al Suprem i a l'Audiència Nacional s'acumulin. "Només té avantatges i cap inconvenient perquè són els mateixos fets", ha manifestat Melero. Ara bé, com que s'allargaria la presó provisional mentre la sala resol aquest incident d'acumulació, ha sol·licitat al tribunal que substitueixi la presó provisional per una mesura cautelar "menys greu". A més, ha insistit que cal citar l'exministre de l'Interior, José Ignacio Zoido, ja que s'ha admès el testimoni de l'expresident Mariano Rajoy i l'exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. A més, com a novetat, ha demanat que s'aporti la documental de la compareixença que Zoido va fer al Senat el gener del 2018 i on va detallar l'operació 'Copèrnic'.Els sindicats de Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT) de les comarques gironines, amb presència també de la patronal de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) s'han mobilitzat aquest migdia davant la seva seu a Girona amb l'objectiu de fer un minut de silenci i llegir un manifest per donar suport als polítics que avui es troben asseguts en el Tribunal Suprem en motiu de la celebració del judici del procés independentista i dels fets de l'1 d'octubre (1-O) de 2017. La concentració sindical ha reunit a una cinquantenta de persones que al cap d'uns deu minuts s'han dissipat. També a les 12 del migdia el Sindicat d'Estudiants de Catalunya havia convocat una manifestació que s'ha desconvocat a la plaça 1 d'Octubre de Girona a causa de la poca participació.L'advocat de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i de l'exconseller Raül Romeva, Andreu Van Den Eynde, ha estat el primer a intervenir en el judici pel 'procés' independentista que ha començat aquest dimarts al Tribunal Suprem i ha afirmat que aquesta causa "atenta contra la dissidència política". "Ens trobem davant un judici excepcional perquè s'han produït excepcions que afecten el nucli dur dels drets fonamentals", ha afirmat en l'inici del torn d'una hora que li ha concedit el president del tribunal, Manuel Marchena, per a exposar el seu al·legat.La primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon, afirma que el judici de l'1-O "hauria de preocupar tots els demòcrates". En una piulada a Twitter, Sturgeon assegura que el futur de Catalunya "s'hauria de decidir a través de les urnes i no als tribunals" i envia els "millors desitjos" als líders independentistes que s'asseuen al banc dels acusats. "Esperem que el procés sigui manifestament just", conclou la líder del Partit Nacional Escocès (SNP per les seves sigles en anglès).La Comissió Europea s'ha negat a fer cap "comentari" sobre el judici de l'1-O que comença aquest dimarts. Preguntada sobre aquest cas, l'executiu de la UE no ha respost si seguirà o no el procés judicial contra els 12 líders independentistes. "No fem comentaris sobre procediments judicials nacionals", ha dit un dels seus portaveus. La CE tampoc ha volgut pronunciar-se sobre el fet que el Tribunal Suprem no hagi permès la presència d'observadors internacionals al judici. Brussel·les manté que la crisi catalana és un afer intern de l'Estat espanyol.El judici de l'1-O al Tribunal Suprem ha arrencat a les 10.22 hores. Els 12 acusats ja estan a la sala de vistes, nou d'ells traslladats des de les presons de Soto del Real i d'Alcalá-Meco. Els altres tres acusats, Carles Mundó, Meritxell Borràs i Santi Vila, han arribat a peu al Tribunal Suprem. Tots dotze estan asseguts junts a la part central de la sala i no al costat ni al darrere dels seus advocat. En el cas dels presos, és la primera imatge pública en molts mesos més enllà de la fotografia que es va publicar dels que estaven a Lledoners. El judici ha començat amb les qüestions prèvies, on els advocats intentaran anul·lar el judici al·legant vulneració de drets fonamentals. No es descarta que les declaracions dels acusats comencin aquesta mateixa setmana.El president de Vox, Santiago Abascal, ha demanat aquest dimarts un judici "just, sense impunitat i sense indults", i ha constatat que la presència a la sala del president de la Generalitat, Quim Torra, demostra que "el cop segueix viu". En declaracions als mitjans abans d'entrar al Suprem, Abascal ha reclamat la "desarticulació completa del cop d'estat que segueix viu en aquests moments i també dels comitès violents que actuen a Catalunya", en referència als CDR. El seu número dos, Javier Ortega, ha remarcat que l'acusació popular "se cenyirà a l'exercici del dret" per aconseguir que el tribunal condemni amb les penes més altes els encausats.El president del PDeCAT, David Bonvehí, ha viatjat a Madrid amb altres representants de la formació per "ser al costat" dels polítics independentistes que afronten des d'aquest dimarts el judici a l'1-O. A les portes del Tribunal Suprem, Bonvehí ha afirmat que el judici és "una autèntica vergonya per l'Espanya del segle XXI" i ha defensat que els seus companys "no van fer res il·legal" i, per tant, "cap de les seves actuacions hauria de ser jutjada per uns tribunals que es consideren d'un estat democràtic". El líder del partit demòcrata ha reiterat que des de la seva formació denunciaran el cas arreu de l'Estat i d'Europa seguint "les línies de defensa" dels acusats, i s'ha mostrat convençut que algun dia "Catalunya votarà en llibertat, per la independència i sense que això suposi cap mena de repressió".Alguns familiars dels presos han tingut problemes per accedir al Tribunal Suprem. El marit de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha explicat que els policies de l'entrada no tenien la llista amb les persones autoritzades a entrar com a públic. La dona de l'exconseller Raül Romeva, Diana Riba, s'ha queixat que hagin de passar per aquesta situació en un dia com aquest. "Ja estem prou nerviosos", ha dit. Advocats i membres de protocol del president de la Generalitat han intercedit per aconseguir que poguessin entrar. El problema s'ha resolt en uns minuts.{C}El president del Parlament, Roger Torrent, ha afirmat a les portes del Tribunal Suprem (TS) que avui, primera sessió de judici de l'1-O, és un dia dolorós però també ha volgut destacar que és un dia de "dignitat democràtica". "Malgrat el dolor que sentim, avui veurem la dignitat asseguda al banc dels acusats d'homes i dones que l'únic que han fet és posar les urnes i veurem la vergonya d'un estat demofòbic que persegueix uns homes de pau que l'únic que han fet és posar en mans dels catalans el seu futur", ha afegit. Torrent també s'ha dirigit als demòcrates espanyoles per preguntar-los fins on s'arribarà per evitar que els catalans decideixin. "Què estem disposats a veure en vulneració de drets i llibertats fonamentals?", ha conclòs.El president de la Generalitat, Quim Torra, ha arribat al Tribunal Suprem per assistir de públic a la primera sessió del judici contra els líders independentistes. Torra ha arribat a un quart de deu i l'ha rebut a la porta principal la cap de gabinet del president del Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Ana Murillo. Torra té tracte d'autoritat i, per tant, se li ha obert la porta reservada per a magistrats. Un cop a dins del tribunal, Torra s'ha vist un moment amb el president del Suprem, Carlos Lesmes, a qui saludat protocolàriament. El màxim representant del Govern –que llueix el llaç groc- té una plaça reservada dins de la sala de vistes. L'acompanyen el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i el delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell. També està previst que assisteixi a la vista la consellera de Justícia, Ester Capella.El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat en el primer dia del judici de l'1-O que l'estat espanyol se situa "davant el mirall d'un capítol vergonyós de la seva història". "No ens hem de defensar de res, acusaren aquest estat amb tota la fermesa i determinació!", ha afegit a través del seu compte de Twitter. Torra serà dins la sala del Tribunal Suprem en la primera sessió del judici acompanyat dels consellers de Justícia, Ester Capella, i del de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.Els nou presos independentistes ja són dins del Tribunal Suprem, a punt per començar la primera sessió del judici que arrenca a les deu. Des de primera hora del matí, la Guàrdia Civil s'ha encarregat del primer trasllat fins a dependències de l'Audiència Nacional. Bassa i Forcadell han sortit a les 7.28 hores d'Alcalà-Meco i els set presos homes a les 7.20h de Soto del Real. Els presos no han passat pels calabossos i simplement s'ha fet un canvi de custòdia policial al pàrquing. Des de dependències de l'Audiència Nacional, la Policia Nacional ha completat el trasllat fins al Tribunal Suprem usant vehicles més petits. El primer vehicle que traslladava presos ha entrat a l'edifici a dos quarts de nou del matí i el darrer quan faltaven pocs minuts per a les nou. Un cop a dins del Suprem, els nou acusats esperaran a una sala on poden estar en companyia dels seus advocats fins que entrin a la sala de vistes.Els presos ja són a l'Audiència Nacional. Vehicles de la Guàrdia Civil han arribat passades les 8 del matí transportant els homes des de Soto del Real. Les dones ho han fet una mica més tard. Dolors Bassa i Carme Forcadell han sortit a les 7.20 hores des de la presó d'Alcalá Meco, mentre que els homes han deixat el centre penitenciari a les 7.28. Un cop a l'Audiència, serà la Policia Nacional l'encarregada de completar el trasllat fins a la porta de carruatge del Tribunal Suprem, situat a pocs metres. Tot i que inicialment estava previst, no han passat pels calabossos. Com que la porta d'entrada és petita, el trasllat s'haurà de fer de mica en mica.Els encausats de l'1-O ja estan de camí al Tribunal Suprem. Els homes han sortit de la presó de Soto del real a les 7.28 hores, mentre que les dones han abandonat Alcalá Meco a les 7.20, segons han informat fonts d'Institucions Penitenciàries. Abans de les 7 ja hi havia cua de persones al Suprem per assistir de públic al judici que comença aquest dimarts. En total hi ha 55 places disponibles. A la cua hi ha persones de diferent perfil, com ara estudiants de dret o també simpatitzants de Vox.Els CDR han tallat la Gran Via de Barcelona a l'altura de Glòries en protesta per l'inici del judici sobre l'1-O. Han informat ells mateixos del tall a través de Twitter. "Estem trencant amb la normalitat en la cerca de la llibertat. Denunciem la justícia de merda. Reivindiquem l'autodeterminació", han apuntat els comitès.Els CDR han tallat l'AP-7 a Sant Celoni en sentit sud cremant pneumàtics per protestar contra l'inici del judici de l'1-O. De moment hi ha un quilòmetre de cua, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. "Si el 'judici farsa' es du a terme la normalitat es trenca", han apuntat els comitès des de Twitter.