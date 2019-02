El PDeCAT manté el «no» als pressupostos tot i deixar «la porta oberta»

El PDeCAT presentarà una esmena a la totalitat als Pressupostos Generals de l'Estat, si bé ha allargat la mà al Govern del PSOE i va deixar una «porta oberta» a retirar-la a l'últim moment si acaben cristal·litzant les negociacions per crear una taula de diàleg entre partits.

Així es va decidir en una reunió al Parlament en la qual van participar els màxims dirigents del PDeCAT, la cúpula del grup parlamentari de JxCat, així com el president català, Quim Torra, i, per videoconferència, l'expresident Carles Puigdemont.

Al final de la reunió, el portaveu del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, va confirmar que es presentarà una esmena a la totalitat als comptes estatals, com va fer ERC dimarts, ja que «l'oferta» del Govern de Pedro Sánchez queda «molt lluny» de les condicions que els demòcrates havien plantejat per facilitar amb els seus vots la tramitació del projecte pressupostari.



Des de Waterloo

El passat 14 de gener, des de Waterloo (Bèlgica), Puigdemont i tota la direcció del PDeCAT van condicionar el suport a la tramitació dels pressupostos a la creació d'una taula de diàleg que abordi el «conflicte» a Catalunya, «amb testimonis independents que puguin verificar i denunciar l'incompliment dels acords».

Als últims dies, la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, al costat del vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va mantenir converses amb la vicepresidenta de l'executiu central, Carmen Calvo, a fi de concretar una taula de partits, amb la participació d'un «relator» que pugui donar fe dels acords. La polèmica aixecada arran d'aquesta figura del «relator» va sacsejar la negociació entre els dos executius, fins al punt que, segons Campuzano, els socialistes van recular respecte als seus posicionaments.

Per altra banda, el president del Govern i el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, es van reunir dimecres a la Moncloa per desbloquejar la negociació dels pressupostos, segons va avançar eldiario.es. En qualsevol cas, Podem segueix mantenint la seva posició: no bloquejarà la tramitació dels comptes, però tampoc garantirà el seu suport en la votació final.