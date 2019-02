A presó un dels vuit detinguts de «La Manada» de Sabadell

El titular del Jutjat d'Instrucció 2 de Sabadell va enviar a presó un dels vuit detinguts que van comparèixer ahir per l'agressió sexual múltiple, que es va cometre la matinada del passat diumenge al barri de Can Feu de la ciutat. El magistrat va decretar per a aquest arrestat l'ingrés en presó provisional, comunicada i sense fiança com a presumpte autor d'una agressió sexual, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Els altres set van quedar en llibertat provisional, se'ls va retirar el passaport, tenen prohibit abandonar el territori nacional i es fixen compareixences periòdiques setmanals, encara que també s'està a l'espera dels resultats de l'Institut de Toxicologia. El jutge considera l'home que va enviar a la presó com el presumpte autor de l'agressió sexual en existir «indicis de l'autoria» i ordena el seu ingrés en presó preventiva pel risc de fugida, perquè no té cap residència legal i no es va acreditar un arrelament mínim, i va acceptar la petició del Ministeri Fiscal d'enviar-lo a la presó.



Reconegut «sense dubte»

Segons la interlocutòria, recollida per Europa Press, aquest detingut va ser reconegut per una testimoni «sense cap mena de dubte» com un dels autors materials, encara que la víctima no el va poder reconèixer en les rodes de reconeixement. Dos dels set detinguts en llibertat amb càrrecs van ingressar al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de Barcelona. Tots dos comptaven amb una ordre d'expulsió del país i quan tot just va acabar la seva compareixença davant del magistrat del Jutjat d'Instrucció 2 de Sabadell van ser traslladats a les instal·lacions.