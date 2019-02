Roldán, sobre Jenn Díaz: «No vaig saber reaccionar perquè em vaig quedar en xoc»

La diputada de Cs Lorena Roldán ha assegurat que no va saber reaccionar davant la confessió de la diputada d'ERC Jenn Díaz que aquest dijous va dir a l'hemicicle del Parlament que havia patit violència masclista. Roldán, igual que altres diputats de Cs, no es va aixecar ni va aplaudir com van fer els diputats de la resta de grups de la cambra catalana.

En una entrevista a 'Ser Catalunya', ha explicat que no s'esperava aquesta confessió "d'una valentia extraordinària" i que per això no va saber reaccionar. A més, ha afegit que ella no hagués estat capaç de dir-ho davant de l'hemicicle i ha explicat que, posteriorment, diversos diputats de Cs com ella mateixa, Inés Arrimadas i Carlos Carrizosa van anar a parlar amb ella per donar-li el seu suport.