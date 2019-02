El sobiranisme es manifestarà per primer cop a Madrid el 16 de març

Els partits sobiranistes, sindicats de treballadors i ANC i Òmnium van anunciar una «manifestació massiva» el 16 de febrer a la Gran Via de Barcelona «en defensa de la democràcia» i «contra la judicialització de l'exercici de drets fonamentals». En una roda de premsa al Palau Robert, representants del sobiranisme van presentar mobilitzacions unitàries contra la causa de l'1-O. A banda de la manifestació a Barcelona, també van fer una crida a mobilitzar-se a Madrid el 16 de març -van assegurar que n'estan concretant els detalls-, i van donar suport a la vaga general del 21 de febrer convocada per la Intersindical-CSC. En el marc de l'inici del judici, convoquen aturades de 10 minuts a les 12 hores davant els centres de treball el 12 de febrer, així com «grans mobilitzacions» descentralitzades a la tarda.

En aquesta roda de premsa, en la qual van participar representants de l'ANC, Òmnium, ERC, JxCat, CUP, Catalunya en Comú i sindicats com la I-CSC i la USTEC, es van anunciar mobilitzacions unitàries contra una causa que «afecta tota la societat» i «jutja la democràcia», com va assenyalar David Fernández, que va intervenir a l'acte.

Pel que fa a la mobilització del 16 de febrer, van apuntar que «no es tracta d'un moviment partidista, sinó que és una defensa dels drets civils i polítics». La manifestació començarà a plaça Espanya i acabarà a plaça Universitat. D'altra banda, van assegurar tot el suport a la vaga general convocada per la Intersindical-CSC per al 21 de febrer. En aquest context, Fernández va emplaçar «a tots els treballadors» a sumar-se a la convocatòria, i va destacar que necessiten «totes les sensibilitats contra la repressió».