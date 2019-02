Torrent avisa que el sobiranisme mai renunciarà «a l'autodeterminació»

El president del Parlament, Roger Torrent va avisar ahir que el sobiranisme «mai renunciarà a l'autodeterminació. Torrent va reclamar ahir «una solució democràtica per al conflicte polític» a Catalunya davant una «crisi sense precedents» i a les portes d'un judici del procés sobre el qual desconfia i adverteix que pot arribar a no ser «just».

Torrent va llegir una declaració institucional del president del Parlament acompanyat del president de la Generalitat, de membres del Govern i de diversos diputats de JxCat, ERC, dels comuns i la CUP amb motiu del pròxim inici del judici del procés al Tribunal Suprem.

«Al llarg del procediment judicial -en què onze dels dotze acusats són o han estat diputats del Parlament- s'han produït múltiples irregularitats i vulneracions de drets que no ens permeten confiar en la celebració d'un judici just», va afirmar el president del Parlament. Davant aquesta situació d'"excepcionalitat", Torrent ha subratllat que és necessària "una solució democràtica al conflicte polític", ja que "la repressió no acabarà amb la voluntat immensament majoritària" dels catalans d'exercir l'autodeterminació.

Ha expressat, en aquest sentit, el compromís de treballar "sense descans" perquè els conflictes "polítics es resolguin fent política i no mitjançant els tribunals" i perquè "ningú pugui ser empresonat o s'hagi d'exiliar per les seves idees".

Torrent ha alertat que es jutjaran "12 persones de pau per les seves idees i no per les accions, però que no s'equivoquin, les idees no es poden empresonar", ha recalcat, a més d'asseverar que " tindran al seu costat el 80% del poble de Catalunya que rebutja la repressió i que no renunciarà mai a decidir democràticament el seu futur".