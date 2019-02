Un mort i diversos ferits en un xoc entre dos trens de Rodalies

Una persona mort i diverses han resultat ferides en el xoc entre dos trens aquest vespre a la línia de Rodalies R4 al Bages. Un tren de la línia R4 ha descarrilat després que s'hagi vist implicat en un xoc amb un altre comboi entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa, segons ha informat Protecció Civil. De moment no ha transcendit si els dos trens circulaven en el mateix sentit o ha estat un xoc frontal. Sí se sap que l'incident ha tingut lloc a dos quarts de set de la tarda i que, de moment, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hi ha enviat vuit ambulàncies. La línia ferroviària està interrompuda i Renfe ha establert un servei alternatiu de transport per carretera.









? Accident ferroviari entre St. Vicenç Castellet i Manresa. @semgencat informa:

1 persona morta

8 persones ferides menys greus

Diverses afectades

Alerta #ferrocat #ProteccioCivil — Protecció civil (@emergenciescat) 8 de febrer de 2019

L'accident s'ha produït a la mateixa línia on a finals de novembre es va produir un descarrilament, causat per una esllavissada, i que va provocar un mort i una cinquantena de ferits.