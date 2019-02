La CUP demana crear ja els Comitès de Vaga per a la jornada del 21 de febrer

El diputat de la CUP al Parlament Carles Riera va fer una crida a l'autoorganització popular per defensar els drets socials i d'autodeterminació amb dues dates clau: les mobilitzacions del 12 de febrer coincidint amb l'inici del judici de l'1-O i la vaga general prevista el 21, per la qual demana crear Comitès de Vaga «des d'aquest cap de setmana».

Ho va dir ahir en una roda de premsa amb l'alcaldessa inhabilitada de Berga (Barcelona), Montse Venturós (CUP), per presentar el manifest «Ho tornaríem a fer» amb motiu del judici, i Riera s'ha referit a les mobilitzacions del 12 de febrer com el «gran assaig general» de la vaga del 21. «Les institucions catalanes no estan fent una defensa activa dels nostres drets civils, polítics i socials i del dret a l'autodeterminació, i ara ha de tornar a parlar el carrer».