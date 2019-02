Homrani admet una arribada «molt important» de MENA

El conseller de Treball, Afers Social i Famílies, Chakir el Homrani, va admetre que aquesta setmana hi ha hagut un repunt «molt important» de l'arribada de menors estrangers no acompanyats (MENA) a Catalunya. Això ha fet que algunes comissaries dels Mossos d'Esquadra hagin tornat a acollir adolescents que hi passen la nit. Segons el diari Ara, la de plaça Espanya de Barcelona en va comptabilitzar 23 només entre dilluns i dimecres. De fet, el rotatiu assenyala que, entre novembre i gener, fins a 700 menors estrangers van passar la nit als equipaments policials de plaça Espanya i de Ciutat Vella. El conseller ha subratllat que el Departament ha creat més de 120 noves places durant el gener quan, habitualment, en aquest mes no en generava.