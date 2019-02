Segona tragèdia en tres mesos a la línia de Rodalies del Bages

Un error del sistema de senyalització i del control de posició i de circulació dels trens. És una de les possibles causes, apuntades anit nit pel conseller Damià Calvet, del tràgic accident de tren d'ahir a la tarda a la línia de Renfe, entre Manresa i Sant Vicenç de Castellet. Un comboi que acabava de sortir de la capital del Bages per la via equivocada va xocar frontalment, de forma violenta, contra un tren que anava en sentit correcte, provinent de Barcelona

Com a conseqüència, la conductora d'un dels combois, de 26 anys, va morir. I més d'un centenar de passatgers dels dos trens van resultar ferits, sis dels quals greus. És el segon accident mortal a la línia de Manresa en menys de tres mesos, després que el novembre passat un tren impactés contra una esllavissada a Vacarisses, també amb el resultat d'un mort.

L'accident d'ahir va tenir lloc poc després d'1/4 de 7 de la tarda, i va ser provocat per un tren de la línia R12, procedent de Lleida. Acabava de sortir de l'estació de Manresa, on havien saltat diversos passatgers. Des d'allà, en lloc de canviar de via, hi va haver un error amb el canvi d'agulles, i el tren es va introduir per la via en sentit contrari, la reservada per als trens provinents de Barcelona. Ni el conductor ni el cap d'estació de Manresa no van advertir l'error.

Poc després, quan el tren passava per l'antic baixador de Castellgalí, va xocar contra un tren de la línia R4, que provenia de Barcelona i que acabava el seu recorregut a Manresa. La topada va ser «violenta», segons el conseller Calvet, i, de rebot, va provocar el xoc entre alguns vagons d'un mateix tren. Desenes de passatgers van sortir disparats dels seus seients. «La gent ha sortit volant», explicaven diversos afectats.

La conductora d'un dels combois, de 26 anys, va morir. Ahir a la nit, continuaven els treballs per rescatar el cadàver de la cabina. D'altra banda, més d'un centenar de passatgers van resultar ferits: sis de greus, quinze en estat menys greu i 84 de lleus. En el rescat hi van participar uns 50 bombers, uns 50 mossos i personal de 23 ambulàncies del SEM. Els ferits, després de ser atesos al lloc dels fets, van ser traslladats a un tren de rescat, que va arribar procedent de Manresa. Des d'allà, van ser evacuats a l'estació manresana, on els lesionats van ser derivats als hospitals (la majoria a Althaia) o donats d'alta.

Pel que fa als il·lesos, un centenar en total, van ser conduïts fins a un descampat a prop de la C-55, a Castellgalí, on van esperar els busos de rescat. Alguns dels ferits també van ser conduïts a peu allà.

Com que el lloc de l'accident era inaccessible, els Bombers van obrir un camí entre el bosc, per poder-hi accedir amb més facilitat. Al lloc dels fets hi va acudir el president de la Generalitat, Quim Torra; el conseller de Territori, Damià Calvet; el d'Interior, Miquel Buch; i la de Salut, Alba Vergés, a més a més del president de Renfe, Isaías Taboas. També hi van acudir alcaldes i regidors de Manresa i de pobles veïns.