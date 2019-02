El Suprem es planteja allargar les sessions del judici de dilluns a divendres

El Tribunal Suprem no descarta allargar les sessions de dilluns a divendres per al judici del procés que comença dimarts 12 de febrer. Segons va informar La Vanguardia, en un primer moment es preveia que les sessions fossin de dimarts a dijous per facilitar que al llarg del judici oral els lletrats puguin exercir la seva tasca amb plenes garanties i pel trasllat quotidià dels presos.

Els advocats dels líders independentistes van manifestar diverses vegades que els magistrats tenen intenció que les vistes acabin abans que comenci la campanya electoral de maig. Però segons l'Alt Tribunal, aquesta ampliació es donaria «si perceben algun ànim obstruccionista o intenció de dilatar injustificadament el judici» per part dels advocats de la defensa.



La primera jornada

El Tribunal Suprem va garantir la presència del president de la Generalitat, Quim Torra, i de dos dels seus consellers en la primera jornada del judici del procés, que se celebrarà dimarts que ve, i que també comptarà amb l'assistència de dos representants del Parlament.

Quatre dies abans que comenci el judici contra dotze líders independentistes, el Suprem ha permès la presència institucional dels dos òrgans durant el procés judicial, que s'allargarà diversos mesos.

Accedeix així la Sala, presidida pel jutge Manuel Marchena, a la sol·licitud que va formalitzar ahir Torra, que va demanar un forat a la sala de vistes per a ell i per a dos dels seus consellers. No obstant això, adverteix el tribunal, això només es produirà la primera jornada del judici; després només es reservarà al Govern una plaça per dia.

En ser «autoritat pública espanyola», el president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, ja va garantir la setmana passada que Torra seria tractat amb la «deferència que li correspon». Fonts jurídiques alerten que no podran assistir a la Sala de Plens, on se celebrarà el judici, els membres del Govern que estan citats com a testimonis, entre ells el vicepresident català, Pere Aragonès, fins que no declarin. També respon el tribunal a l'escrit presentat aquest mateix divendres pel president del Parlament, Roger Torrent, si bé no li concedeix les quatre places que ha sol·licitat per a representants de la cambra catalana, sinó dues, i les garanteix per a tot el judici.