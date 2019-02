Torra viatja a Madrid per veure's amb els presos a Soto del Real i Alcalá Meco

El president de la Generalitat, Quim Torra, visitarà avui els presos sobiranistes en els centres penitenciaris de Madrid, en vigílies que comenci el judici del procés dimarts que ve, 12 de febrer, al Tribunal Suprem, per traslladar-los «el seu suport».

Segons informa la Generalitat en un comunicat, Torra es desplaçarà primer, a les nou del matí, a la presó d'Alcalá Meco, on visitarà l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i l'exconsellera Dolors Bassa. Posteriorment, el president català anirà, cap a les onze del matí, al centre penitenciari de Soto del Real, on es troben la resta dels líders independentistes processats per l'1-O: L'exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras; els exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn i Josep Rull, així com Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Amb aquesta visita, el president vol traslladar-los a tots «el seu suport», pocs dies abans que comenci el judici del procés. Finalitzada la visita a aquests dos centres penitenciaris, està previst un contacte informatiu del president de la Generalitat amb els mitjans de comunicació a la presó de Soto del Real.